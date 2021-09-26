В Украине вводят новый тариф на газ: вступит в силу уже через несколько дней

Государственная газовая компания «Нафтогаз Украины» запланировала запуск нового тарифного плана в рамках отопительного сезона. Программа «Комфортный сезон» станет доступной для украинцев с 1 октября текущего года.





По информации от поставщика, в предложенном тарифном плане украинцам предложат газ по цене 7,96 грн за 1 куб. м. Оплачивать услуги газоснабжения можно будет ежемесячно равными частями. Срок действия тарифного плана ограничат продолжительностью отопительного сезона. Перейти на новую систему оплаты от «Нафтогаза» смогут только клиенты, не имеющие задолженностей перед компанией.

Продолжит свое действие и годовой тарифный план под названием «Фиксированный». А вот тариф с месячной оплатой в ближайшее время будет недоступен для клиентов. Его «Нафтогаз» вынужден был отменить из-за высокой цены. Ведь стоимость газа в Европе постоянно растет, и тариф с ежемесячным пересмотром стоимости ресурса стал просто невыгодным для украинцев.

Таким образом сейчас клиенты ГК «Нафтогаз» могут выбирать между двумя тарифными планами со стабильной ценой:

«Фиксированный». Стоимость ресурса равна 7,96 грн за кубометр и не изменяется в течение 1 года. В тарифе учтен НДС, однако отсутствует плата за доставку. Тариф действует с мая текущего года по май 2022 года. Плата за газ осуществляется по объему потребления;

«Комфортный сезон». Стоимость газа также 7,96 грн за 1 куб. м. Цена с НДС, но без учета услуг доставки. Ставка за «куб» является фиксированной в течение всего отопительного сезона, то есть с 1 октября текущего года до 1 мая 2022 года. Регулярная ежемесячная оплата равными частями.

Какой будет месячная плата в новом тарифе «Нафтогаз» пока не указывает. Известно, что сумма будет рассчитываться по объему потребления каждого отдельного домохозяйства. Для определения месячной ставки поставщик будет руководствоваться данными о количестве использованного ресурса в прошлый отопительный сезон.