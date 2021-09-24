Вчені сперечаються не один рік в питанні, чому в Ісландії, насправді, немає комарів

Ісландія могла б бути ідеальним місцем для проживання комарів. Суворий арктичний клімат і велика кількість водойм повинні були сприяти заселенню цими комахами країни.





У сусідніх державах вони прекрасно існують при схожих погодних умовах, до того ж по кілька видів.

Але в самій Ісландії все інакше. У країні абсолютно немає комарів, а ті, що випадково потрапили туди, не можуть відтворити потомство.

Чому ж в Ісландії не приживаються комарі?

Незвичайний клімат

У “Крижаний країні” хоч і переважає арктичний клімат, все ж часто взимку бувають відлиги. Все завдяки близькості Гольфстріму. Зміна клімату може відбуватися кілька разів за сезон, змінюючи холод на відлигу і назад. Такі “температурні гойдалки” сильно впливають на комарів.

Справа в тому, що в сусідніх країнах комарі відкладають яйця у водойму, коли стає холодно. Личинки зимують під шаром льоду, а з приходом тепла – перетворюються на дорослих особин. Через те, що в Ісландії процес зміни клімату відбувається кілька разів, потомство не встигає розвинутися в достатній мірі, і в кінці кінців не виживає.

Хімічний склад води і грунту

Вчений Ерлінг Олафссон не згоден з теорією, що стосується арктичного клімату. Він стверджує, що у деяких країнах така ж погода, але при цьому комарі там присутні. На його думку, комах може відлякувати хімічний склад ісландської води і грунту, або все завдяки банальному везінню.

Наслідки глобального потепління

Яке твердження вірне, можливо, покаже час. За останні 20 років середньорічна температура в Ісландії підвищилася, що призвело до появи близько 200 нових комах в країні. Якщо градуси продовжать рости, то можна буде перевірити – клімат або хімічний склад не подобається комарам. Адже якщо Олафссон правий, то комахи так і не з’являться в Ісландії після потепління.

До речі, один комар все-таки був офіційно зафіксований в країні. Його на борту літака зловив професор ісландського університету. Йому довелося поганятися за комаром по салону, щоб дістати його. Зараз ця особина зберігається в пробірці в інституті національної історії.