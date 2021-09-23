Нож в спину: названы знаки зодиака, которые врут прямо в глаза

Об их настоящих намерения догадаться почти невозможно.





Непростой характер является яркой чертой многих знаков зодиака. Однако свое возмущение все они выражают по-разному. Некоторые делают это открыто, не скрывая своего гнева и обиды. Но особое внимание стоит обратить на тех персонажей зодиакального круга, которые скрывают свои истинные чувства и намерения, а порой даже пытаются манипулировать теми, кто их критикует.

Водолеи

Рожденные под этим созвездием прекрасно умеют подыгрывать другим людям, если им это выгодно. Нередко они даже вступают в отношения, с целью воспользоваться преимуществам второй половинки или получить от нее какую-то помощь. При этом окружающим Водолей может показаться настоящим ангелом, ведь обладает талантом скрывать свои негативные эмоции. На самом деле представители знака ужасные эгоисты, а их продуманное поведение нацелено только на улучшение собственного благосостояния.

Близнецы

Со сложным характером уроженцев знака справиться нелегко. Они не терпят критики, считая себя совершенными. Но выражать открыто свое недовольство Близнецы не будут. В отместку они вполне могут сделать какую-нибудь анонимную подлость, в которой их точно не заподозрят. Портить свою репутацию – не в стиле представителей этого загадочного знака.

Дева

Девы с первого взгляда вызывают доверие даже у совершенно незнакомых людей. Но есть у них и темная сторона. Если вам не повезет разгневать представителя знака – ждите беды. Его авантюры и манипуляции доведут вас до слез. Но вину Девы в своих бедах доказать вы не сможете. Они мастерски умеют «заметать следы».

Телец

Гордые и упрямые Тельцы обожают всех контролировать. Поэтому в мастерстве своих манипуляций они значительно превосходят Дев. Своей цели Тельцы достигают всегда. Неудивительно, что представителям знака очень часто приходится скрывать свои истинные намерения.