Названы знаки зодиака, которым следует готовиться к ударам судьбы

Второй осенний месяц для некоторых знаков зодиака станет периодом настоящих испытаний. Неудачи будут преследовать их на каждом шагу. Поэтому удержаться «на плаву» и не впасть в отчаяние станет чрезвычайно сложно. Астрологи рассказали, на что стоит обратить внимание несчастливчикам октября, и как уберечься от сокрушительных ударов судьбы?





Телец

Октябрьские сложности у представителей этого знака будут связаны со сферой отношений. Измена второй половинки, неуважение на игнорирование нанесут болезненные сердечные раны. Вы будете чувствовать себя ненужным партнеру, и даже можете принять решение о разрыве отношений.

Но астрологи советуют не делать решительных шагов в этот неопределенный период. Стоит немного подождать, скрыть свой гнев и обиду. Впоследствии ситуация разрешится сама собой, без всяких усилий с вашей стороны.

Козерог

Неприятности Козерогов также будут связаны со светлым чувством любви. Вполне вероятно, что вы слишком резко разговариваете с партнером, совсем не подбирая слов. Стоит пересмотреть свое поведение и решить, чего в отношениях озвучивать вообще не стоит. Ведь таким образом вы можете глубоко обидеть близкого человека.

На работе Козерогов также будут преследовать конфликты и недоразумения. Но в этой сфере деятельности решить их целеустремленным представителям знака будет значительно легче.

Рыбы

Уроженцам знака астрологи советуют прежде всего взять под контроль свою ревнивую натуру и довериться второй половинке. Вы слишком неуверены в себе, боитесь быть покинутым и даже не решаетесь рассказать партнеру о своих страхах.

Остановитесь и раскройте душу перед любимым. Если не сделаете этого – доведете отношения до непоправимого конфликта. Ведь недоверие оскорбляет больше любых гневных слов. Самое время пересмотреть свои взгляды на жизнь и на себя самого. Иначе беды не избежать.