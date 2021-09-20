Відеокарта Radeon RX 7950 XT буде коштувати $ 2000, а Radeon RX 8950 XT – $ 2500

Відомий ютубер і інсайдер, який користується псевдонімом Moore’s Law is Dead, розкрив ціну на графічні адаптери лінійок Radeon RX 7000 і RX 8000.





Крім того, він повідомив, коли вони надійдуть у продаж. Так серія Radeon RX 7000, за його словами, буде представлена ​​в другій половині наступного року. Незабаром почнуться вільні продажі. Наскільки вільні, залежить від ситуації на ринку криптовалют. А Radeon RX 8000 геймерам (і майнерам) потрібно буде, набравшись терпіння, чекати аж до кінця 2023 року або навіть до початку 2024 року.

Вартість відеокарт буде наступна: