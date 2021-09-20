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Відеокарта Radeon RX 7950 XT буде коштувати $ 2000, а Radeon RX 8950 XT – $ 2500

20.09.2021
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Відомий ютубер і інсайдер, який користується псевдонімом Moore’s Law is Dead, розкрив ціну на графічні адаптери лінійок Radeon RX 7000 і RX 8000.


Крім того, він повідомив, коли вони надійдуть у продаж. Так серія Radeon RX 7000, за його словами, буде представлена ​​в другій половині наступного року. Незабаром почнуться вільні продажі. Наскільки вільні, залежить від ситуації на ринку криптовалют. А Radeon RX 8000 геймерам (і майнерам) потрібно буде, набравшись терпіння, чекати аж до кінця 2023 року або навіть до початку 2024 року.

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Вартість відеокарт буде наступна:

  • Прискорювач RX 7500 – $ 280
  • Прискорювач RX 7500 XT – $ 330
  • Прискорювач RX 7600 XT – $ 400
  • Прискорювач RX 7700 XT – $ 600
  • Прискорювач RX 7800 XT – $ 1000.
  • Прискорювач RX 7950 XT – $ 2000.
  • Прискорювач RX 8500 – $ 300
  • Прискорювач RX 8500 XT – $ 400
  • Прискорювач RX 8600 XT – $ 500
  • Прискорювач RX 8700 XT – $ 700
  • Прискорювач RX 8800 XT – $ 1200.
  • Прискорювач RX 8950 XT – $ 2500.

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20.09.2021
1 хвилина на прочитання

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