Обычная проверка долларов в ПриватБанке заставила украинца поволноваться

На днях в отделение ПриватБанка произошла неприятная ситуация с одним из клиентов. Человек принес долларовые купюры в финансовое учреждение, чтобы проверить подлинность денег. На двух банковских купюрах обнаружили белые пятна. Кассир изъял купюры для дальнейшей проверки. Через несколько дней клиенту предложили забрать проверенные доллары. Только для этого надо возвращаться из Киева в Сумы.





Неприятный инцидент осветил на форуме “Минфин” сам заложник патовой ситуации. Мужчина приехал в Сумы, чтобы купить авто. Накануне сделки решил проверить финансы на подлинность. На кассе обнаружили банкноты с белыми пятнами. Мужчина оставил их на проверку.

Через 2 дня сотрудник Приватбанка перезвонил и пригласил получить деньги обратно. После экспертизы их подлинность подтвердилась. Клиент уже вернулся в Киев и не видел целесообразности возвращаться обратно в Сумы. Он предложит кассиру переслать деньги на карту.

Со слов банковского сотрудника деньги могут возвратить только в месте их сдачи на проверку. Мужчина не растерялся и позвонил в службу 3700, где в подробностях описал сложившуюся ситуацию. На горячей линии ПриватБанка подтвердили, что деньги можно забрать только в Сумах. Пострадавший оставил жалобу. Ситуация закончилась обещанием банка выяснить все обстоятельства и решить проблему.

На заметку: при подозрении на фальшивые купюры банки стараются собственными силами проверить банкноты. При возникновении трудностей отправляют их в НБУ. После выявления фальшивки об инциденте сообщают в правоохранительные органы.