Астрологи отметили знаки зодиака, которые спокойно проживут без любви

Большая часть людей считает, что для счастья необходима вторая половинка. Романтика и влюбленность вдохновляет на подвиги, дает ощущение счастья. Некоторые индивидуумы не стремятся к поискам любви. Они бросают все усилия на саморазвитие и свободу. Астролог Людмила Булгакова выделила три основных зодиакальных знака, которым любовь не нужна.





Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам при рождении дается вторая половинка в виде самих себя. Они не скучают наедине. Самым интересным и умным собеседником воздушные натуры считают себя любимого. Это не означает, что у них не бывает партнеров или браков. Близнецы в супружеской жизни предпочитают практичность и трезвый расчет. Романтика и любовная чепуха уходят на второй план.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – своеобразные нарциссы, которые никогда не влюбляются. Они дают себя полюбить. Внешнее совершенство и богатый внутренний мир привлекают противоположный пол. Девы легко отвечают на фильтр, принимают подарки, влюбляют окружающих в себя. Идеальными партнерами для них становятся люди, которые превозносит этих нарциссов на пьедестал, ежеминутно восхищаются. Неспособность любить не означает отсутствие браков. Правильное отношение к Деве, восхищение ее талантами равняется идеальным отношениям.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не открывают свою душу никому. Они могут впустить партнера в свой дом и свою спальню. Но пробить железную броню удается единицам. Представители практичного знака не обладают нежностью, сентиментальностью, романтичностью. Партнеры Козерогов постоянно испытывают недостаток чувств с их стороны. Парадокс проявляется в том, что этот знак самый счастливый в браке из всей тройки – одиночек. Козероги мало уделяют времени моральной стороне брака. Они умеют замазывать “брачные трещины” соответствующими подарками.