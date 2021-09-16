Астрологи назвали знаки зодиака, которые всегда воюют между собой

А вам попадались люди, которые сразу же производили негативное впечатление? Или же с ними просто-напросто было сложно найти хоть одну общую тему? Скорее всего это и был ваш зодиакальный соперник.





Астрологи утверждают, что такие «звездные» антиподы есть у каждого знака зодиака. Хотите узнать, от кого вам стоит держаться подальше?

Овен

Энергичные представители знака обычно конфликтуют со спокойными и апатичными людьми. Тяжелее всего для них строить отношения с Близнецами.

Телец

Серьезные и целеустремленные Тельцы больше всего любят общаться с людьми, совершенно противоположными по характеру. Однако терпеть не могут меркантильных Козерогов, которые на самом деле очень похожи на них самих.

Близнецы

Близнецы очень требовательны к себе. Их легко разволновать. Именно поэтому представители знака избегают Рыб, которые вызывают у них сильные эмоции.

Рак

Спокойные и отстраненые Раки в основном держатся подальше от Скорпионов, которые сбивают их с толку своей эмоциональностью.

Лев

Целеустремленные и отчаянные Львы не терпят в своем поле конкурентов. Поэтому именно Девы, которые разделяют с ними большинство жизненных ценностей, становятся для Львов персонами нон-грата.

Дева

Уроженцы знака обожают порядок и гармонию во всем. Поэтому выдержать Водолея, который создает вокруг себя настоящий хаос, они просто не в силах.

Весы

Спокойные и умиротворенные Весы не любят когда кто-то нарушает их душевную гармонию. Самое сложное для них – наладить отношения с Овном. Ведь этот огненный лидер стремится управлять всеми вокруг и навязывать свое мнение.

Скорпион

Эмоциональные, и в то же время жестокие Скорпионы не терпят мечтателей. Больше всего их отталкивают Водолеи, которые живут в собственном мире и не замечают никого вокруг.

Стрелец

Стрельцы на удивление не имеют знака-антипода. Хотя благодаря своим высоким моральным принципам не могут стерпеть рядом подлых людей.

Козерог

Козероги живут для того, чтобы достичь успеха. Поэтому пассивные Раки просто выбивают их из колеи.

Водолей

Водолеи обожают учиться и меняться. Им совсем не по пути с Тельцами, которые все делают наоборот – не меняют своих принципов и увлечений всю жизнь.

Рыбы

Творческая, спокойная натура Рыб не может воспринимать излишне активных, болтливых людей. Человек-фейерверк Стрелец – вот кто для них настоящий зодиакальный соперник.