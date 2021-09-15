Цена на электричество в Украине может вырасти вдвое

На днях президент Украины Владимир Зеленский утвердил печально известную инициативу Совета национальной безопасности и обороны Украины, которая касается нейтрализации угроз в области энергетики. Реализация такого решения СНБО может существенно повлиять на стоимость электричества в стране. По прогнозам экспертов, цены на внутреннем энергорынке вырастут чуть ли не вдвое.





Национальной комиссии по регулированию энергетики и комуслуг уже порекомендовали пересмотреть максимальную цену электроэнергии и повысить ее до экономически обоснованного уровня. По сути это будет самая высокая цена ресурса среди всех участников рынка.

Больше всего в Украине сейчас стоит «зеленая энергетика». Ее рыночная цена порой достигает 8 грн за киловатт. Получается, что по рекомендации президента и СНБО, Нацкомиссия вынуждена поднять стоимость электроэнергии минимум в 2 раза. Напомним, что сейчас максимальная разрешенная цена, по которой участники энергорынка могут продавать свой ресурс, находится на уровне 4 грн за киловатт. А в ночные часы и того меньше – 2 грн за кВт*ч.

Известно, что такое неоднозначное решение СНБО на самом деле принадлежит перу Минэнергетики. Поэтому прямое отношение к инициативе по повышению цен имеет министр энергетики Украины Герман Галущенко, которого за глаза называют «человеком Рината Ахметова».

Если же вспомнить, что значительная доля бизнеса украинского олигарха «завязана» на энергетической отрасли, инициатива Галущенко уже не выглядит такой прозрачной. Ведь от повышения максимальной цены электричества на энергорынке страны в первую очередь выиграет именно частная генерация.

Несмотря на перипетии энергетического рынка Украины, на цену света для населения решения СНБО пока никак не повлияет. По утвержденной программе правительства, с 1 октября мы будем платить всего по 1,44 грн за киловатт. Такая цена будет актуальна для граждан, которые не превышают месячного лимита в 250 кВт*ч. Зато могут существенно подорожать продукты питания и промтовары.