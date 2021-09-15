Названо 6 повсякденних дій, які повільно вбивають ваш комп’ютер

Ми користуємося комп’ютерами кожен день, але ніколи не замислюємося над тим, що деякі дії, що виконуються на регулярній основі, можуть мати негативні наслідки для ПК.





Для більшості користувачів комп’ютер – це довгострокове вкладення, яке коштує чималих грошей. Таким чином, за ним потрібен особливий догляд і турбота.

Багато людей роблять все можливе, щоб піклуватися про свої пристрої, проте навіть не підозрюють, що деякі звички згубно впливають на ПК.

Так чого ж слід уникати? Трохи нижче ми розповімо про шість повсякденних речей, які повільно «вбивають» ваш комп’ютер.

ПОВНА ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА НОУТБУКА

Експерти часто говорять, що не слід постійно тримати ноутбук на зарядці. Це в якійсь мірі вірно (про це – пізніше), однак справжній ризик полягає в повній розрядці акумулятора. Часта розрядка ноутбука (тобто до 0%) може знизити термін служби батареї.

Нагадаємо, що термін служби будь-якого акумулятора залежить від розрахункової кількості циклів. Більшість сучасних літій-іонних батарей розраховані на обмежену кількість циклів заряду-розряду; часта розрядка ж знижує кількість цих циклів.

Крім того, якщо ви повністю розрядите акумулятор і будете тримати його в такому стані протягом декількох місяців, є велика ймовірність того, що він вийде з ладу і потребуватиме заміни.

ЗАРЯДКА НОУТБУКА БЕЗ ПОТРЕБИ

Сучасні технології дозволяють уникнути так званої «перезарядки» акумулятора, оскільки батареї, по суті, не заряджаються повністю. Навіть якщо пристрій показує, що акумулятор заряджений на 100%, це не так.

Однак постійна зарядка ноутбука (навіть якщо в цьому немає необхідності) в будь-якому випадку скорочує термін служби акумулятора. Справа в тому, що це викликає напругу в системі живлення. Так, батарея покликана справлятися з навантаженням такого типу, проте ми не рекомендуємо перевантажувати її зайвий раз.

Кращий спосіб подбати про акумулятор – час від часу відключати ноутбук від мережі. Зарядіть пристрій до 100% і відключіть від зарядного пристрою. Таким чином ви зможете знизити навантаження на акумулятор і в той же час заощадити електроенергію.

НЕДОСТАТНЯ ВЕНТИЛЯЦІЯ

Комп’ютери можуть сильно нагріватися (особливо при виконанні інтенсивних завдань). Новітні технології дозволяють мінімізувати ризик перегріву завдяки вбудованому захисту, однак якщо ПК весь час працює на межі своїх можливостей, то термін служби пристрою неодмінно скоротиться. Це також стосується і акумулятора ноутбука.

Якщо у вас настільний комп’ютер, то для його ефективної роботи важливо забезпечити достатньо хороший повітряний потік. Ніколи не кладіть ПК в закритий простір (типу шафи або коробки), звідки не може виходити гаряче повітря.

Настільний ПК найкраще розмістити на відносно відкритому майданчику з постійним потоком прохолодного повітря (наприклад, у вітальні).

Якщо ж у вас ноутбук, то переконаєтеся, що при його використанні всі отвори відкриті. Саме з цієї причини не рекомендується класти ноутбук на ліжко (в такому випадку гаряче повітря не виходитиме з пристрою, що призведе до перегріву).

РОЗМІЩЕННЯ МОНІТОРА ПІД ПРЯМИМИ СОНЯЧНИМИ ПРОМЕНЯМИ

Будь-яка пофарбована поверхня, що постійно піддається впливу прямих сонячних променів, з часом стає блідою і сірою (втрачає свій колір).

І якщо сонячне світло здатне пошкодити бетон і фарбу, то воно безперечно може нашкодити і пластиковій кришці вашого монітора. Крім того, додаткове тепло, що поглинається монітором від сонця, також може сприяти скороченню терміну служби дисплея.

Також варто сказати, що пряме сонячне світло може пом’якшити і розплавити клей, нанесений по краях монітора. Якщо ви не можете перемістити монітор, то кращий спосіб уберегти його від попадання прямих сонячних променів – повісити гарну штору або фіранку.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПК ДО РОЗЕТКИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО

Навіть найменший статичний розряд може викликати коротке замикання або вивести з ладу ваш комп’ютер. Блоки живлення , як правило, мають вбудовані функції безпеки, однак тут важливо вберегти свій пристрій по максимуму.

Саме тому не рекомендується включати настільний комп’ютер безпосередньо в розетку. Це особливо актуально, якщо у вашому районі часто скаче напруга. Живлення комп’ютера повинно проходити як мінімум через автоматичний регулятор напруги (AVR).

Джерело безперебійного живлення – краще рішення для вашого ПК. Пристрій такого типу оснащений вбудованим акумулятором, який надасть кілька хвилин автономної роботи, щоб користувач міг зберегти всі дані в разі відключення електрики.

Але це не стосується ноутбуків, оскільки вбудовані адаптер живлення вже виступають в якості AVR.

ЗАБРУДНЕННЯ КОМП’ЮТЕРА

Пил може блокувати повітряний потік комп’ютера, що призводить до підвищення температури його компонентів.

Ви повинні взяти за правило час від часу чистити свій комп’ютер! Якщо у вас настільний ПК, то для підтримки високого рівня продуктивності важливо прибирати пил зсередини не рідше одного разу на рік.

Якщо ви не будете чистити свій пристрій, це неодмінно призведе до зниження продуктивності і більшого навантаження на компоненти комп’ютера.

Тут, однак, потрібно бути обережним. Для очищення можна використовувати спеціальну щітку, однак якщо ви не впевнені в своїх силах, то можете звернутися до кваліфікованих фахівців.

Що стосується ноутбуків, вони не потребують частого чищення. Але якщо ви відчуваєте, що продуктивність падає або температура підвищується, чистка – один з перших кроків, які потрібно зробити.

Знову ж таки, якщо ви не знайомі з усіма тонкощами правильного розбирання ноутбука, зверніться до професіонала.

ВИСНОВОК

Багато людей думають, що їм не потрібно обслуговувати свій комп’ютер. Вони купують пристрій в магазині, розміщують його вдома і просто включають в розетку. Але ні: як і будь-яка інша техніка, комп’ютер любить, коли за ним доглядають і підтримують в хорошому стані.

При належному догляді ви можете значно продовжити термін служби свого пристрою і уникнути багатьох проблем, таких як перегрів, низька продуктивність і, можливо, навіть внутрішні пошкодження.

Якщо ви – досвідчений користувач і знаєте безліч тонкощів цієї справи, то можете сміливо виконувати всі операції по догляду за ПК самостійно. В іншому випадку краще всього звернутися до професіонала, який напевно знає, як зробити все правильно і без нанесення непоправної шкоди внутрішніх компонентів.