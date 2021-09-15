Дорогая водка: в Украине взлетят цены на все виды алкоголя

Вскоре в Украине существенно подорожают алкогольные напитки. В Министерстве экономики уже подготовили проект постановления, в котором говорится об утверждении новых минимальных розничных цен (МРЦ) на этот вид продукции. Документ «развяжет руки» легальным продавцам алкоголя, которые смогут установить более высокую цену на свой товар.





«В связи с подорожанием сырья, используемого в отрасли, производители испытывают потребность в повышении стоимости своего товара. Однако сделать этого не могут без пересмотра минимальных розничных цен», – объясняют в министерстве.

Законопроект повлияет не только на повышение цены алкоголя до экономически обоснованного уровня, но и на детенизацию рынка подакцизной продукции. Ведь сейчас в Украине продажа поддельных и контрабандных алкогольных напитков почти не контролируется. Нелегальные продавцы занижают цены на алкоголь, чем собственно дискредитируют производителей и официальных распространителей. Поэтому повышение минимальной стоимости поможет сократить объемы нелегального алкоголя на рынке и будет способствовать развитию соответствующего сектора экономики Украины.

Сейчас Министерство экономики, при содействии Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, как раз работает над алгоритмом для расчета МРЦ, его обновлением и совершенствованием.

«Мы учитываем все имеющиеся данные, в частности удельный вес объемов продукции производителя на рынке, и другие важные индикаторы. А уже после этого сравниваем доступную информацию касательно рыночных цен. Таким образом нам удается избежать сложностей, связанных с манипуляцией данными», – сообщил заместитель министра экономики Сергей Теленик.

Сейчас новый законопроект находится на этапе согласования с другими власть имущими органами. Так что у украинцев еще есть время подготовиться к существенному повышению цен на алкогольную продукцию.

Напомним, что в Украине алкогольные напитки сейчас продают по довольно низкой цене в сравнении с другими странами Европы. В общем же стоимость алкоголя на территории Евросоюза может отличаться даже в несколько раз. Например, разрыв между Финляндией и Венгрией по этому показателю – более 250%.