Получить посылку из-за границы в Украине станет намного труднее

Получить отправление из другой страны без документов будет невозможно. Таков основной тезис законопроекта, который на днях утвердил финансовый комитет Верховной Рады Украины. Авторы документа утверждают, что изменения помогут уменьшить объемы контрабанды из-за границы. Между тем почтовые операторы бьют тревогу, предчувствуя будущий коллапс на рынке доставки.





Как будут получать посылки из-за рубежа

Согласно принятому законопроекту, забрать свою посылку, которая была доставлена из другой страны, клиент сможет только предъявив свой паспорт и идентификационный код. То есть возможность получить посылку в почтомате автоматически «отпадает». В результате внедрения такого ограничения отделения будут переполнены, а время получения отправлений может увеличиться в несколько раз.

Между тем инициаторы изменений в парламенте наоборот подчеркивают положительный эффект от внедрения более жестких ограничений. Ведь документ в первую очередь призван ускорить и сделать более эффективным таможенный контроль в отношении товаров, пересылаемых в международных экспресс-отправлениях и по почте. То есть провезти контрабанду в посылках станет почти невозможно.

Меж тем для удешевления и упрощения процесса администрирования посылок законопроектом предусматривается создание специальных е-реестров международных отправлений. Информацию для такой базы данных, по замыслу парламентариев, будут предоставлять сами операторы.

Почтовые операторы не согласны собирать данные клиентов

Почтовые службы Украины отмечают сложность процедуры сбора данных своих клиентов для е-реестра. Заказывая товары на международных торговых площадках, как Amazon, или eBay, человеку не нужно сообщать паспортные данные и идентификационный номер. Таким образом вся ответственность за сбор и верификацию данных ложится только на почтовых операторов, которые к этому вообще не готовы.

«Через нас проходят миллионы отправлений ежемесячно. Чтобы собрать паспортные данные со стольких людей, нужно существенно увеличивать штат. И вообще верификация данных должна происходить при покупке, а не во время доставки и оформления на таможне», – отмечает Юрий Беневитский, директор Nova Poshta Global.

Таким образом изменения в порядке получения отправлений в наибольшей степени повлияют на уровень сервиса почтовых операторов и служб экспресс-доставки. Заказывать товары с AliExpress, Amazon и других торговых площадок станет намного сложнее. При этом количество контрабанды, ввозимой в страну из-за границы, новая система вряд ли в состоянии сократить. Ведь большинство нелегально ввезенных товаров проникает на территорию Украины в фурах и железнодорожных контейнерах, а не в почтовых отправлениях.