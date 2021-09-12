Украинцам назвали причины, из-за которых их могут легко уволить с работы

Украинское Трудовое законодательство содержит немало правил и предписаний. Однако некоторые из них особенно важны для каждого украинца трудоспособного возраста. Ведь они позволяют уволить работника без всякого согласования с его стороны. Правда, большинство ситуаций, которые «развязывают руки» работодателям, связаны с грубыми нарушениями и некорректным поведением сотрудника.





Мы решили познакомить читателей с важнейшими правилами, о которых надо помнить каждому, кто ценит свою работу и должность. Как говорится в статье 40 украинского Кодекса законов о труде, уволить с работы могут за:

систематическое невыполнение обязанностей, перечисленных в трудовом договоре и нарушение рабочего распорядка. Уволить могут только тех, кто уже привлекался к ответственности за такой проступок;

прогулы (отсутствие на работе более 3 часов) без уважительных причин;

отсутствие по болезни более 4 месяцев. Это правило не касается женщин в декрете. Также уволить по такому поводу не могут сотрудника, имеющего диагностированную болезнь, для которой предусмотрен больший срок удержания рабочего места;

появление на рабочем месте в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и т.п.);

кражу имущества предприятия (вину должны доказать в суде);

недопущение работника к государственной тайне (если его должность такого доступа требует);

владельца предприятия, где работает гражданин, мобилизовали в вооруженные силы.

Что касается работников, заболевших или утративших трудоспособность на производстве, то их увольнять категорически запрещено. Сделать это можно только в случае присвоения им группы инвалидности, или выздоровления.

Существует еще три веские причины для освобождения от обязанностей работника, который не может быть уволен и отказывается самостоятельно перейти на другую работу: