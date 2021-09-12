Индексации пенсий быть: кому ждать увеличения выплат

В четверг 9 сентября парламентарии наконец согласовали предложенный Кабмином законопроект №4668. Такое решение Верховной Рады призвано внести изменения в некоторые предписания пенсионного законодательства в Украине. Поэтому уже со следующего года уровень жизни отечественных пенсионеров начнет систематически улучшаться.





Основным тезисом документа является внедрение ежегодной индексации пенсионных выплат, которую планируют начать с 1 марта 2022 года. Ежегодные повышения ожидают абсолютно всех граждан на заслуженном отдыхе. Коснутся изменения даже тех, кто получает спецпенсии: бывших чиновников, ученых и военных в отставке.

В пояснительной записке к законопроекту упоминается, что до 2017 года пенсионные выплаты по спецпрограммам индексировали, как и все другие пенсии украинцев. Поэтому сейчас парламентарии просто возвращают к жизни старую систему, которую в свое время отменили.

Некоторые из поправок к пенсионному законодательству, содержащиеся в документе, предусматривают также выход на пенсию в досрочном порядке. Выход на пенсию раньше оговоренного возраста, с полным пенсионным оформлением и установлением суммы выплат, разрешается для категорий граждан, которые:

за полтора года до достижения пенсионного возраста были уволены с официальной работы в связи с сокращением производства, его реорганизации и тому подобное;

являются родителями тяжело больных детей, не имеющих группы инвалидности и не претендующих на нее.

Досрочный выход на заслуженный отдых могут себе позволить также многодетные женщины (5 и больше детей), если младший ребенок старше 6 лет. Идет навстречу украинское законодательство и матерям детей инвалидов детства. Однако для этой категории женщин актуальны и некоторые ограничения: возраст не менее 50 лет и страховой стаж свыше 15 лет. Все эти категории украинцев смогут без проблем оформить необходимые документы и получать регулярные выплаты от государства.

Напомним, что инвалидами детства в Украине считаются граждане, которые имеют ограниченные физические или интеллектуальные возможности, и еще не достигли 18 лет.