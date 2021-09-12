В Украине закрываеться известный банк: что будет с вкладчиками

Национальный банк Украины в конце концов окончательно ликвидировал банк «Земельный капитал». Широко известное в стране финансовое учреждение было признано регулятором неплатежеспособным. Поэтому лицензию банка отозвали в принудительном порядке.





Ликвидация сомнительных финучреждений является одним из важнейших полномочий НБУ. Ведь таким образом госрегулятор может защитить вкладчиков от потери собственных средств. В частности решение отозвать лицензию «Земельного капитала» Нацбанк принял ввиду рекомендации Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Ведь в определенный момент банк уже не мой должным образом выполнять обязательства перед собственными клиентами.

Официальный отзыв банковской лицензии «Земельного капитала» состоялося 11 августа текущего года. Прежде чем принять такое радикальное решение, регулятор не раз рекомендовал правлению отечественного банка найти источники дофинансирования. Однако советы Нацбанка не были восприняты всерьез.

По данным за последний месяц деятельности «Земельный капитал» уже был не в состоянии не только выполнять свои обязанности перед вкладчиками, но также рассчитываться со своими кредиторами. Дефицит средств уже невозможно было скрыть, поэтому ситуация дошла до ожидаемого финала.

Однако НБУ уверяет, что вкладчики могут не волноваться за свои деньги. Около 70% владельцев депозитов, сумма средств на которых не превышает гарантированной ФГВФЛ, не потеряют ни копейки из своих сбережений. Что касается категории клиентов, вклады которых превышают гарантированную сумму, они получат в качестве компенсации собственно ставку гарантирования, то есть 200 тыс. грн. Общая сумма, которую обещает вернуть вкладчикам Фонд, составляет 435, 8 млн. грн. А это почти 92% от объемов вкладов физических лиц в банке «Земельный капитал».

Напомним, что банк «Земельный капитал» основали в 1994 году. По состоянию на 1 января 2021 года большинство его акций находились в собственности экс-министра угольной промышленности Виктора Тополова. На момент ликвидации он занимал 63 место по объемам собственных активов среди 73 банков Украины.