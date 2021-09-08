Тотальный крах: названы знаки зодиака, для которых сентябрь будет провальным

Первый месяц осени никому из нас не дается легко. Ведь нужно перестроить свой режим дня и настроиться на работу после периода отпусков. Но если вы не родились под созвездиями Льва, Весов, Стрельца или Козерога – можете вздохнуть с облегчением. Ведь для представителей этих знаков сентябрь будет не просто сложным, а превратится в настоящую катастрофу.





Лев

Планы Львов на будущее начнут разрушаться как «карточный домик». Страх и непонимание того, что происходит, охватит представителя огненного знака. Он растеряется и долго не сможет прийти в себя. Но в конце концов мужественные Львы соберутся с силами, поставят перед собой новые цели и начнут упорно шагать к ним.

Весы

Уроженцам знака придется переосмыслить свою жизнь. Они потеряются в реальности и попытаются понять, как жить дальше. Некоторые из рожденных под знаком Весов даже кардинально изменят профессию, направляя свою карьеру в совершенно другое русло. Однако такая перемена принесет только пользу представителям этого загадочного знака.

Стрелец

Сентябрьские проблемы Стрельцов будут связаны преимущественно со сферой личных отношений. Недоразумения со второй половинкой надолго выбьют их из привычной колеи. Однако разрешить ситуацию все же возможно. Стоит лишь немного успокоиться и мягче реагировать на все упреки любимого человека. Тогда помириться и наладить отношения вам станет значительно проще.

Козерог

Представители этого темпераментного знака в сентябре будут напоминать спящий вулкан. Внезапное извержение с гневными искрами, которые летят в разные стороны, будет безусловной реакцией на критику. Стерпеть обиду, или даже сомнение в своих способностях, Козерогу будет не под силу. Однако стоит быть осторожным на работе, а особенно с руководством. В таком настроении Козерог легко может «доиграться» до увольнения.