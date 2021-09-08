Підвищать пенсії у п’ять разів: українцям назвали терміни

Урядовці передбачили програму з п’яти етапів для збільшення виплат пенсій наступного, 2022 року.





Березнева індексація 2022 буде наймасштабнішою. Вона охоплюватиме близько десяти мільйонів громадян – уточнила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

На початку 2020 року осіб, які одержують низькі пенсійні виплати, а це менше 2 тис. гривень, було 4 млн. Наразі урядовці підняли пенсійні виплати дещо вище для 2,3 млн людей та очікується, що всередині 2022 р. пенсії для усіх пенсіонерів становитимуть більше 2-ох тис. грн, – зазначили у Міністерстві соціальної політики.

Марина Лазебна зазначає, що для уряду важливим стоїть питання, щодо збільшення мінімальних пенсійних виплат. Тому, він придумав підвищення пенсійних виплат віковим пенсіонерам поетапно.

Минулого року були збільшені пенсійні виплати тим особам, яким є 80 р. Цього ж року, всередині осені, збільшення пенсійної виплати отримають вже 75-річні громадяни. У наступному, 2022 р., збільшення торкнеться і 70-річних пенсіонери.

Також з 1 січня 2022 року, на дещо збільшені виплати можуть розраховувати люди з обмеженими можливостями та чорнобильці. Починаючи з першого березня проводитиметься індексація виплат для 10 млн громадян, та індексація компенсаційних виплат для пенсіонерів старшим за 75 років. З 1 липня слід очікувати збільшення максимальних і мінімальних пенсійних виплат у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Також, 1 грудня заплановане наступне підвищення виплат, яке пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Починаючи з першого жовтня будуть перераховувати мінімальні пенсійні виплати за віком в зв’язку з запланованим збільшенням мінімальної заробітної плати.

Також, йдеться і про збільшення пенсій пенсіонерам, яким виповнилося 70 років. Проте, конкретна дата ще поки не відома.

Зазначимо, що з запровадженням нових правил одержання виплат в пенсіонерів виникатиме проблема в пересуванні до найближчого банку. Будь-які зміни для пенсіонерів виявляться неприйнятними в силу їхнього віку – зазначає експерт з питань соцполітики Андрій Павловський. Він вважає, що урядовці повинні дбати за громадян старшого віку та видавати їм пенсії на руки, нічого не змінюючи.

