iiiF150 R2022: або як правильно вибрати захищений та протиударний смартфон

Протиударні смартфони створені для тих, хто цінує практичність і довговічність. Йдеться про пристрої, захист яких регламентовано міжнародним стандартом IP.





Ступінь захисту позначається двома цифрами. Перша означає ступінь захищеності від пилу і дрібних частинок, а друга від води. У топових смартфонах рівень IP-68 і IP69K. Протиударні властивості особливо цінуються у покупців подібних гаджетів.

Як вибрати протиударний смартфон?

Вибираючи захищений смартфон, рекомендується врахувати такі деталі:

Клас захищеності повинен бути не менше IP-67, максимальний показник – IP-69. Чим більше ємність батареї , тим краще. Оптимальний показник – 5000 мАг. Екран якісного девайса захищений ударостійким тришаровим склом. Щоб апарат не зависав, краще вибирати модель з об’ємом оперативної пам’яті не менш 2 Гб. Вага та розмір таких апаратів зазвичай не маленький, тому важливо прямо в магазині оцінити зручність використання. Наявність додаткових цікавих «фішок» типу будівельного рівня, можливості підводної зйомки і так далі, вітається.

Як захищаються смартфони?

Захищений смартфон не боїться проникнення рідини всередину, ударів, падінь і навіть занурення в воду завдяки особливостям корпусу.

Гумове покриття бічних і задньої поверхонь телефону захищає апарат від падінь навіть на асфальт. Екран зазвичай покритий тришаровим склом, яке, звичайно, може тріснути, але дисплей при цьому не постраждає.

Гумові заглушки і конструктивні особливості будови корпусу з відсутністю зазорів не дають волозі затікати всередину смартфона і навіть дозволяють занурювати його у воду на глибину в 1-2 метра. Бризок не боїться ні один захищений смартфон, а ось занурення доступно не всім моделям і це потрібно враховувати.

Існує всього два стандарти класифікації захищених пристроїв:

Ingress Protection Rating – загальноприйнятий світовий стандарт, за яким тестуються більшість телефонів. Military Standard – пристрої, перевірені шляхом високих навантажень. Вони вважаються найбільш витривалими, але ціна на них відповідна.

Кращий протиударий смартфони з потужним акумулятором

Китайський виробник iiiF150 починає продавати на AliExpress свій новий захищений смартфон R2022 . Він цікавий тим, що це перший смартфон в захищеному від ударів, пилу вологи корпусі з 90-Герцевом екраном. Зараз його можна несподівано вигідно купити за спеціальною аукціонною ціною.

Що під капотом

Це флагманська модель компанії. Апарат оснащений корпусом із захистом від води і пилу IP89 / 69K, а також володіє сертифікацією MIL-STD-810G. Тобто новинці не страшні падіння з висоти 1.5 м, вібрації і перепади температури від -20 ° C до 70 ° C. Смартфон має великий 6.78-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю FHD +, підвищеною частотою оновлення 90 Гц, яскравістю 500 ніт і отвором для фронтальної камери на 8 МП. Панель прикрита загартованим склом Corning Gorilla Glass.

За продуктивність новинки відповідає процесор MediaTek Helio G95. Це восьмиядерний 12-нанометровий чіп, який має два ядра Cortex-A76 на 2.1 ГГц і шість ядер Cortex-A55 на 2.0 ГГц. SoC працює в парі з 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X і 128 ГБ ПЗУ UFS 2.1. Живиться пристрій від акумулятора на 8300 мАг. Він заряджається за допомогою блоку живлення на 18 Вт через порт USB-C.

Що стосується камери, то вона тут потрійна. Основний датчик на 64 МП. Його доповнює 20-мегапіксельний модуль нічного бачення і 2-мегапіксельна макролінза. В апараті також є бічний сканер відбитків пальців, слот для карт пам’яті, функція Face Unlock, NFC, роз’єм для навушників і слот для двох SIM. Працює смартфон під управлінням ОС Android 11.

Ціна

Апарат можна зараз купити на AliExpress за акційною ціною в $199.99 . Така пропозиція буде діяти до 12 вересня.