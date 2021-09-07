Польша зовет: из-за нововведений заробитчаны станут зарабатывать значительно больше

В Польше уже через несколько месяцев может быть утверждена программа, которая обещает существенные поблажки для трудовых мигрантов. Коснутся льготы только тех работников, которые планируют оставаться в стране более 4 лет. Иностранцы, в том числе и украинцы, будут платить вдвое меньший налог, чем местное население. Таким образом соседи хотят привлечь больше трудоспособной молодежи в страну и улучшить свои экономические показатели.





Заманивать работников из Украины полякам всегда удавалось довольно легко. Однако теперь украинцы будут иметь дополнительное поощрение для того, чтобы остаться в стране на более долгий срок, или переехать сюда окончательно. Если польскому парламенту удастся воплотить свой замысел в жизнь, приезжие граждане других стран смогут претендовать не только на 50% налоговую скидку, но и на страхование в случае проблем со здоровьем и взносы в пенсионный фонд за счет государственного бюджета.

Чтобы получить вышеперечисленные льготы, работникам необходимо выполнить ряд требований:

проживать за границей более 3 лет перед приездом в Польшу;

приехать в Польшу впервые;

с момента приезда проживать в стране не менее 4 лет;

скидку на налог получат те, кто платит его от доходов по трудовому договору или собственного бизнеса.

Украинские эксперты по вопросам международного трудоустройства выразили определенные опасения. Они считают, что коренным полякам могут не понравиться такие значительные послабления налоговых требований для приезжих. Но в действительности местным жителям приток большого количества трудовых мигрантов даже выгоден. Ведь в стране будет расти численность трудоспособного населения, то есть молодых людей. Таким образом ВВП страны увеличиться, улучшится демографическая ситуация, наполнится пенсионный фонд и фонд соцстрахования.

Однако украинской власти стоит насторожиться. Такие соблазнительные условия для иммигрантов в Польше могут спровоцировать еще больший отток трудоспособного населения из страны. Сейчас западный сосед готов принять около 6 миллионов мигрантов на постоянное жительство. А из Украины, согласно статистическим данным, только в прошлом году выехало 3 миллиона граждан. Из них вернулись домой лишь 500 тысяч, причем преимущественно из-за пандемии коронавируса.