В любви везет не всем: астрологи назвали причины неудач для пяти знаков зодиака

В любых взаимоотношениях есть период взлетов и падений, однако если неудача заменяется неудачей, нужно принимать меры.





Как утверждают астрологи, представителям некоторых знаков зодиака трудно выстроить гармоничные и прочные взаимоотношения. Узнайте на кого ждут неудачи.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Основной проблемой для Близнецов является то, что они слишком нерешительны. Им очень тяжело дается принятие любых решений, поэтому очень часто они не уверены в выборе своего спутника. А также, Близнецам очень тяжело осознать, чего они хотят от отношений. Далеко не все могут воспринимать ее такими, как они есть.

Дева (22.08 – 23.09)

Уроженцы знака Девы, не слишком эмоциональные партнеры, но замечательные, верные и “домашние” спутники. Несмотря на это, им часто не везет с любовью и взаимоотношениями. Девы склонны влюбляться раз и навсегда. Однако, когда взаимоотношения завершаются, им трудно забыть обиду. Девы начинают новые отношения, но очень часто их охватывает чувство, что это уже не то.

Весы (24.09 – 23.10)

С одной стороны весы, не слишком требовательны к взаимоотношениям, но с другой – им очень нравится романтика. Уроженцам этого знака зодиака, очень важно быть в отношениях, или любить кого-то. Весы быстро влюбляются до безумия и склонны считать эту любовь их жизнью. Как результат они часто страдают от скупых чувств или из-за страха потерять партнера угождают ему во всем.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам не слишком везет в любви, а все потому, что они слишком сильные личности. Находясь в отношениях с более слабыми от них партнерами, Скорпионы очень часто могут унижать своего партнера. А тогда быть разочарованными, что им не удалось встретить достойного человека.

Козерог (22.12 – 20.01)

Лучше отложить все дела на потом – считают представители этого зодиакального круга. Самое важное для Козерогов в жизни, достичь всех карьерных целей. Обычно они не страдают от разрывов в отношениях, или отсутствия партнера. Однако им действительно не везет в любви, потому что в их приоритете стоит работа.