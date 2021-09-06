Шлюб буде коротким: знаки зодіаку, які точно зрадять

Довіра до партнера та його відданість є найважливішими цеглинками у фундаменті щасливих стосунків. Однак гарантувати вірність коханої людини не може ніхто, і навіть вона сама. Астрологи визначили знаки зодіаку, представники яких найчастіше піддаються спокусі та зраджують своїх партнерів. Тож якщо шукаєте собі половинку на все життя, тримайтеся від них подалі.





Близнюки

Народжені під цим сузір’ям не терплять одноманітності. Їм потрібні постійні «емоційні качелі» та вир почуттів. Рутина може завести їх у глухий кут, змусити задуматися про можливість задоволення своїх потреб поза родиною. Близнюкам буде складно зупинитися на одній людині, поки не трапиться партнер, що постійно дивуватиме та зможе вгамувати їх жагу до новизни.

Рак

Уродженці цього знаку просто випромінюють чарівність. Понад усе вони люблять загравати та хизуватися собою-коханим. Тож не дивно, що навіть одружені Раки часто заводять романи на стороні. Більше того, вони не вбачають у цьому нічого поганого, адже отримують незрівнянну насолоду коли їх оцінюють по достоїнству.

Скорпіон

Чуттєвість – основна риса цього знаку, яка найчастіше й веде його по життю. Саме тому романтичне захоплення і пристрасть легко можуть вивести Скорпіона за межі законних стосунків. Проте якщо зрадять його – помста буде страшною.

Терези

Для представників цього знаку таємні стосунки мають якийсь особливий шарм. Відчуття ризику і новизни для них як наркотик. Тож вони без жодних докорів сумління можуть зрадити свою другу половинку.

Стрілець

Волелюбні Стрільці ненавидять обмеження. Навіть коли їх серце вже зайняте, постійно розглядаються, шукаючи собі когось кращого. Нові емоції, отримані поза стосунками, для них є краплею адреналіну у життєвій рутині. Без такої «чуттєвої гімнастики» представникам знаку дуже тяжко бути щасливими.