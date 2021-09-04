Ко взлету готовы: украинцам следует готовиться к скачку цен на коммуналку

Тарифы на коммуналку в Украине вскоре существенно возрастут. Наихудших сюрпризов нам следует ожидать от платежек за отопление и горячую воду. Цены на эти услуги увеличатся чуть ли не на 80%.





Почему возрастет стоимость тепла?

Как известно, цену на «голубое топливо» для поставщиков повысили еще с 20 мая. К тому же правительство больше не настаивает на том, чтобы компания «Нафтогаз» продавала коммунальным предприятиям ресурс по искусственно сниженному тарифу. Учитывая все эти обстоятельства, а также то, что цена газа занимает почти 80% от стоимости генерации горячей воды и тепла, рост тарифов вполне понятен.

Коммунальщики уже рассчитали новые цены. В столице тарифы на тепло вырастут примерно на 30-40%. То есть 1 Гкал, которая сейчас стоит 1 654 грн, подорожает до 2 433 грн. Учитывая месячные энергозатраты на отопление однокомнатной квартиры, которые соответствуют 1,5 Гкал, платежка владельцу такой жилплощади придет на сумму около 3 640 грн. В других регионах страны прирост стоимости может быть даже большим – около 40-70%.

Где тарифы вырастут больше всего?

Труднее всех придется жителям небольших городов. Малое количество клиентов и используемого ресурса увеличивает цену услуги для каждого отдельного домохозяйства. Поэтому маленькие населенные пункты ожидает подорожание тепла и горячей воды до 80%.

Конкретная стоимость услуги будет, конечно же, зависеть от поставщика. Узнать свой прогнозируемый тариф на ближайшие месяцы граждане могут на сайте поставщика услуг. Ведь коммунальщики по закону должны сообщать о возможном изменении расценок заранее.

Несмотря на серьезные предпосылки к росту тарифов, некоторые эксперты в области коммунальных услуг считают, что правительство может попытаться сдержать подорожание. Недовольство в обществе невыгодно властным структурам. Поэтому чиновники сделают все возможное, чтобы не шокировать людей резким повышением цен на комунальные услуги.