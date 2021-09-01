Їм не позаздриш: з цими знаками зодіаку цього тижня трапиться біда

Початок осені, завершення періоду відпусток та повернення на роботу рідко для кого проходять легко. Однак чотирьом обраним знакам зодіаку астрологи навіщували просто нескінченну низку халеп та неприємностей. Погана карма слідуватиме за ними по п’ятам та псуватиме усі плани.





Лев

Представники цього знаку днями відчують, ніби земля йде з-під ніг. Тільки ви звикли до ситуації і відчули себе у «своїй тарілці», як все раптом зникло, ніби міраж. Потрібно знову шукати точку опори та відновлювати свій життєвий ритм. Та часом хочеться просто розслабитися відчути спокій і впевненість у завтрашньому дневі.

Не сумуйте. Цей тиждень не буде продовжуватися вічно. Вже за кілька днів ви відчуєте приплив сил. Відкриються нові можливості й перспективи, а ви з радістю розпочнете рух у напрямку процвітання й добробуту.

Терези

Вам зараз складно зрозуміти, як жити далі. Майбутнє ніби в тумані, а рухатися вперед навпомацки страшно і небезпечно. Та можливо саме зараз варто ризикнути? У той момент, коли ви відчуваєте себе як «чистий аркуш», і готові писати свою долю найяскравішими фарбами. Спробуйте. Але зберігайте розумну обережність.

Стрілець

Стрільців цього тижня очікують неприємності у стосунках із коханою людиною. Незрозумілі ситуації, конфлікти, недомовки – усе це може стати приводом для глибокої образи. Вгамуйте свій вогняний характер і заспокойтеся. Вашу внутрішню гармонію і оптимізм обов’язково відчує партнер, а помиритися стане набагато легше.

Козеріг

Уродженці цього знаку ризикують стати справжнім епіцентром конфлікту. На будь-яку критику ви будете відповідати агресією, кричати і огризатися. Причому найбільше ситуацій, що викликатимуть у Козерогів «праведний гнів», виникатиме саме на роботі. Тож будьте обережні та не вступайте в суперечку із керівництвом, щоб до кінця цього тижня не стати безробітним.