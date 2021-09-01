Просрочка и акции: стало известно, как украинцев обманывают в магазинах

Украинцы все чаще становятся жертвами обмана в супермаркетах и магазинах. Причем не чураются мошенничества даже известные торговые сети. Целью таких хитростей является желание любой ценой сбыть товар. Для этого ритейлеры устраивают акции и распродажи, а порой даже подделывают ценники.





Как рассказал глава Союза потребителей Украины Максим Несмеянов, существуют три основные рабочие схемы обмана клиентов:

Разница в стоимости товара. То есть в торговом зале на ценнике указана одна стоимость, а после расчета на кассе покупатель видит в чеке уже совсем другую цену. Продажа уцененных товаров под видом акционных. Такой способ обмана обычно применяется в случае, когда нужно срочно сбыть просроченный товар, или продукт, срок годности которого истекает через несколько дней. Реализация испорченного товара без маркировки и стикеров. Просроченный товар лишают каких-либо распознавательных знаков, а покупатель по сути покупает «кота в мешке».

Отдельно Несмиянов высказался о продаже продуктов через отделы кулинарии. Он утверждает, что таким образом супермаркеты просто избавляются от испорченных продуктов. Ведь после обработки и приготовления блюда уже сложно понять, был ли исходный продукт свежим.

Но защититься от обмана в магазине возможно. Эксперт рекомендует потребителям в качестве меры предосторожности фиксировать цены на выбранные товары еще в торговом зале. Если же на кассе окажется, что стоимость не совпадает – сразу же обращайтесь к администратору.

Что касается непродовольственных товаров – покупатель имеет право вернуть товар, который его не устраивает, в течение 14 дней. Такое правило распространяется на всю непродовольственную продукцию, кроме вещей, бывших в употреблении. К примеру, не действует закон о защите потребителей на товары из секонд-хенда. Также покупатель, права которого грубо нарушили, всегда может пожаловаться в Госпродпотребслужбу.