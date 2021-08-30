Пол зарплаты за коммуналку: как изменятся тарифы осенью

Наступающая осень обещает украинцам очередные сюрпризы в платежках. Уже в сентябре вырастут тарифы на газ, а с началом отопительного сезона платить больше придется еще и за тепло и горячую воду. В общем же сумма в платежках увеличится минимум на 30% по сравнению с осенним сезоном 2020 года.





Начнем с хороших новостей. Едва ли не единственным положительным моментом в осенний тарифной ситуации станет снижение стоимости электроэнергии. Уже с 1 октября за 1 кВт*ч мы будем платить всего 1,44 грн. То есть цена за киловатт уменьшится на 24 копейки. Но будет действовать этот тариф только для потребителей, использующих менее 250 кВт*ч в течение месяца. Если же превысить норму, платить придется по старой цене – 1,68 грн за киловатт.

Немного хуже будет выглядеть ситуация с газом. Цена кубометра «голубого топлива» постоянно растет из-за напряженной ситуации на европейском рынке. В некоторых регионах стоимость ресурса уже превысила 10 грн за куб. м. Но в среднем тарифы колеблются в диапазоне 7,8-8,99 грн за «куб». Дороже всего энергоноситель стоит в Херсоне, Одессе, Хмельницком, Черновцах, Житомире и на Полтавщине.

По мнению экспертов уже к декабрю текущего года стоимость отопления и горячей воды возрастет примерно на 30-40%. А по данным «Киевтеплоэнерго» цена за гигакалорию тепла, в зависимости от типа подключения жилого дома, изменится с 2 151 грн до 2 433 грн. То есть усредненная платежка за отопление для жителей многоквартирных домов увеличится до 2700 грн. В некоторых регионах Украины тепло подорожает даже на 50-75%. Тариф на горячую воду тем временем возрастет примерно до 111 грн за кубометр.

Подорожают осенью и другие, менее значимые для потребителей услуги, как например квартплата, холодная вода или вывоз мусора. В целом же тарифные изменения облегчат кошельки украинцев по крайней мере на 400 грн каждый месяц.