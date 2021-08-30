Нафтогаз повысил цену на газ для сотен тысяч украинцев

Поставщик последней надежды, которым сейчас является компания «Нафтогаз Украины», повысил цену газа для населения. С сентября 1 кубический метр ресурса будет стоить 12 грн, то есть на 22 копейки больше, чем в предыдущем месяце. Информацию об изменении тарифа для бытовых потребителей национальная компания обнародовала на своем официальном сайте.





В сообщении поставщик также подчеркивает, что данная ставка – 12 грн за «куб» – меняется ежемесячно в зависимости от колебаний рыночной цены газа. Также компания в очередной раз напомнила потребителям об обязательной своевременной оплате счетов за поставку ресурса.

По актуальным данным «Нафтогаза», сейчас поставщик последней надежды обеспечивает ресурсом чуть более 600 тысяч домохозяйств на Полтавщине, в Донецкой, Херсонской, Запорожской, Тернопольской и Житомирской областях.

Важно отметить, что поставщик последней надежды (ППН) является лишь временным выходом из ситуации для потребителей, которые по тем или иным причинам потеряли своего поставщика. К примеру, газовая компания расторгла договор с потребителем из-за риска возникновения задолженностей, или же просто прекратила свое существование. В таком случае поставщик последней надежды, то есть «Нафтогаз Украины», может так сказать «подхватить» потребителя.

Однако получать энергоресурс от ППН клиент может только в течение 60-ти дней. За это время он должен подыскать себе другого поставщика и заключить с ним договор о подключении. Если же этого не произойдет, газоснабжение такого потребителя будет прекращено.

Напомним, что несмотря на рост помесячного тарифа на «голубое топливо», газовая компания «Нафтогаз Украины» имеет фиксированный годовой тариф, на который никоим образом не влияют перипетии газового рынка. Сейчас стоимость ресурса по годовому тарифу равна 7,96 грн за 1 куб. м. Такая стоимость газа является едва ли не самой низкой среди всех копаний-поставщиков в Украине.