В Украине могут закрыть 6 крупных банков: кто в опасности

Новости о признании нескольких украинских банков неплатежеспособными в последние месяцы вызвали множество пересудов. И хотя в этом году НБУ отобрал лицензию только у двух отечественных финансовых учреждений, «Проминвестбанка» и банка «Земельный капитал», украинцы уже успели испугаться за свои деньги. Между тем игроки рынка пустили слухи, что обанкротившиеся банки – предвестники тренда на массовый «банкопад».





Не стоит паниковать

По мнению Ивана Свитека, председателя правления «Юнекс Банка», уход с рынка нескольких участников – это «капля в море». Здоровая конкуренция должна иметь место. Поэтому нет ничего удивительного в том, что слабые игроки покидают финансовую арену.

«О каком «банкопаде» может идти речь, если за последние 4 года в Украине были признаны неплатежеспособными всего 5 банков. Тогда как за предыдущий аналогичный период закрылось в 17 раз больше отечественных банков», – комментирует ситуацию Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Concorde Capital».

Банки становятся непривлекательными для инвесторов

Главной проблемой отечественных банков, по мнению опытных банкиров, является недостаточное количество инвестиций. Вкладываться в финансовые учреждения сейчас совсем невыгодно. Требования НБУ к банкам становятся все жестче, а рынок все более непредсказуемым. Поэтому такой актив очень быстро может превратиться в пассив.

«Этот бизнес очень сложный. Здесь нельзя расслабляться ни на минуту. Только постоянное движение вперед поможет удержать позиции среди агрессивных конкурентов», – отметил Иван Свитек.

Каким банкам грозит банкротство

Рискуют своей лицензией в первую очередь те финучреждения, которые грубо нарушают экономические нормы Нацбанка. По информации на начало августа было зафиксировано 9 банков, которые находились в зоне риска. Из них 6 финучреждений нарушили только одно из требований регулятора. А остальные 3 банка – проигнорировали минимум два норматива НБУ. Наибольшим нарушителем оказался ныне лишенный лицензии банк «Земельный капитал».

Однако беспокоиться о закрытии всех провинившихся перед НБУ банков, пока не стоит. Ведь банковская система страны сейчас находится в довольно стабильном положении. Доходы банков за первые шесть месяцев текущего года выросли на целых 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Поэтому вкладчики пока могут не беспокоиться о судьбе своих денег.