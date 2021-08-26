В кошельках украинцев гуляют 25 копеек, которые стоят 10 тысяч гривен

Монеты первых лет независимости Украины в последнее время пользуются немалой популярностью среди нумизматов и коллекционеров. За некоторые из них ценители готовы платить по нескольку тысяч гривен. В частности, недавно на одном из отечественных онлайн-аукционов появилась монета номиналом 25 копеек, за которую предлагают аж 10 тыс. грн.





Речь идет о денежном знаке, отчеканенном в 1992 году. Особенностью его является небольшой брак. Он содержится непосредственно в надписи на аверсе монеты «25 копеек».

Объявление о редкой монете было размещено на аукционе Violity. Автор объясняет, что на лицевой стороне монеты в слове «копейка» буква «о» отличается небольшим хвостиком сверху. Кроме того, предыдущая буква «й» соединена с буквой «о». Именно поэтому денежная единица и была оценена так высоко.

В общем же 25-копеечные монеты не слишком ценятся на онлайн-аукционах. Большие деньги за них платят только при наличии определенных особенностей на аверсе или реверсе, а также производственного брака. Однако копейка такого же номинала, отчеканенная в 1995 году, считается ценной даже в классическом виде, без отличительных особенностей. За нее коллекционеры предлагают в среднем 800 грн.

Украинские монеты привлекают к себе все больше внимания собирателей редких раритетов. Иногда торги за одну монетку небольшого номинала доходят даже до ставок в несколько тысяч долларов. Поэтому присмотритесь внимательнее к содержимому вашего кошелька. А вдруг и там найдется неповторимый денежный знак, который принесет вам неплохую прибыль.

Продать украинские монеты самых разнообразных видов и номиналов можно на специализированных сайтах и онлайн-аукционах. Правильно оценить вашу находку охотно помогут постоянные посетители таких ресурсов. Большинство из них являются специалистами в области нумизматики. С их помощью наверняка удастся не продешевить и выгодно продать монету.