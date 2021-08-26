Украинцев предупредили о тяжелой зиме: коммуналка вырастет на 70%

Вскоре в Украине существенно подорожают коммунальные услуги. Особенно это касается стоимости отопления, которая увеличится примерно на 40-70%. Именно такой прогноз сделал бывший министр финансов Игорь Уманский. Экс-чиновник также отметил, что скачок цен больше всего ударит по жителям городов и пенсионерам.





Главной причиной увеличения сумм в платежках за тепло станет подорожание угля и газа. Соответственно жители многоквартирных домов в первую очередь почувствуют негативные изменения. Что уж говорить о владельцах частных домов, которые дороже всех заплатят за тепло.

На личном Telegram-канале экс-министр отметил, что цены на топливо, а также продукты питания уже существенно выросли в течение 2020 и 2021 годов. Такая тенденция по мнению Уманского удержится и в дальнейшем. Ведь цены на энергоресурсы для бизнеса все растут. Поэтому покрыть собственные затраты предприниматели попытаются переложив часть ценового бремени на простых потребителей.

«Подорожает все, начиная от продуктов и заканчивая коммунальными услугами. Людям, как всегда, придется заплатить за все. А дальше вполне вероятно нас ожидает очередная инфляция», – отметил экс-министр.

Традиционно за инфляцией следует девальвация национальной валюты. Однако Уманский считает, что пока этого можно не бояться и нацвалюта, по крайней мере в ближайшее время, останется стабильной. Но это не значит, что украинцы не почувствуют на себе всех «прелестей» инфляции.

Бывший член Кабинета министров высказал свое мнение относительно возможных последствий глобального подорожания для простых граждан. Итак, нам грозит потеря как минимум 20% платежеспособности, а то и всех 30% финансовых возможностей.

Но тяжелее всего в таких кризисных условиях будет отечественным пенсионерам. Ведь ни катастрофическая инфляция, ни девальвация гривны точно не улучшат их финансового положения. Даже учитывая все перерасчеты пенсий, проведенные в этом году, потери пенсионеров от повышения цен практически на все будут куда больше.