Как связаны роутеры и компьютеры с вакцинацией в учебных заведениях?

Министерством здравоохранения Украины был опубликован конкурс: за вакцинирование получайте призы – гарнитуру, роутер и даже компьютер. Такая информация появилась на странице Министерства у Facebook.





Как говорится в сообщении: вы можете смело идти на конкурс, если в вашей школе вакцинировано не более 80% работников. При этом вы сможете получить в подарок для вашего учебного заведения: укомплектованные наборы компьютеров – 10 штук, десять роутеров и десять гарнитур соответственно. Так же ждет победителей 15 поощрительных призов – комплекты из 10 роутеров и гарнитур.

Конкурс длится до 29 сентября (до конца дня), а результаты буду объявлены в День Учителя – 3 октября.

Как говорится в сообщении: сертификаты и гарантированные призы получат все участники конкурса, которые отметили его в своих социальных сетях под специальным хэштего