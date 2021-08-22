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Как связаны роутеры и компьютеры с вакцинацией в учебных заведениях?

22.08.2021
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COVID-19

Министерством здравоохранения Украины был опубликован конкурс: за вакцинирование получайте призы – гарнитуру, роутер и даже компьютер. Такая информация появилась на странице Министерства у Facebook.


Как говорится в сообщении: вы можете смело идти на конкурс, если в вашей школе вакцинировано не более 80% работников. При этом вы сможете получить в подарок для вашего учебного заведения: укомплектованные наборы компьютеров – 10 штук, десять роутеров и десять гарнитур соответственно. Так же ждет победителей 15 поощрительных призов – комплекты из 10 роутеров и гарнитур.

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Конкурс длится до 29 сентября (до конца дня), а результаты буду объявлены в День Учителя – 3 октября.

Как говорится в сообщении: сертификаты и гарантированные призы получат все участники конкурса, которые отметили его в своих социальных сетях под специальным хэштего

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22.08.2021
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