Жорсткі покарання за несплату комунальних послуг: блокування банківських карт і повна відсутність газу в домі

Українці можуть втратити ряд послуг, без яких неможливо нормально жити, якщо не будуть оплачуватися комунальні послуги.





Так можна роз’яснити Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Ні – соціальна допомога і так – пеня! Це і є нововведення закону. Також можуть бути втрачені послуги з надання електроенергії та газу. І це не всі обмеження та покарання боржникам.

Також можливе блокування банківських карт та виселення з власної квартири.

Якщо оплата комунальних послуг була зроблена невчасно, то постачальник має право начислити пеню. 0,01 % – це розмір пені за кожен прострочений день оплати. Але ця сума не може бути більшою за 100% від суми боргу.

За нормами закону, боржникам можливе відключення газу та енергопостачання, але воду та тепло відключити заборонено!

Якщо у боржника сума боргу більше ніж 340 грн і він не сплачує за послуги більше, ніж 3 місяці, то він автоматично позбавляється субсидії. Несплата за КП може грозити блокуванням банківських рахунків.

За новим законом, на стороні організацій, що надають послуги на КП, на злісного боржника можуть подавати до суду, конфісковувати, при цьому, не тільки фінанси, а також рушійне майно, включаючи: побутову техніку та автотранспортний засіб. Якщо сума боргу перевищить поріг 120 тисяч гривень, то можлива конфіскація житла.

Державна статистика сумна: за газ борг – 24,7 млн ​​гривень, за електроенергію – 7 млн ​​гривень та за опалення – більше 21 млн гривень відповідно.

Також за воду борг в українців складає 6,4 млрд гривень (!) та за вивіз сміття більше 1,2 млрд гривень.