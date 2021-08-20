Кому из украинцев повезет получать 7000 гривен пенсии – названы категории граждан

Сотрудники Минсоцполитики Украины заявили, что с появлением в стране накопительной пенсии каждый участник программы сможет получать минимум 7000 гривен выплат. Это совокупный доход с солидарной и накопительной пенсий, однако для реализации данной программы придется исправно платить налоги.





Подробности нововведения

Стоит сразу же пояснить некоторые моменты – на данный момент все украинцы получают солидарные пенсии, однако в ближайшем будущем правительство планирует ввести еще один тип выплат по накопительному принципу. Суть накопительных выплат проста – получая доходы, пользователи станут платить 2% от каждой суммы в пенсионный фонд, также еще 2% будут выплачивать работодатели. Деньги будут накапливается на счете, когда наступит пора выходить на отдых по возрасту после получения 35 лет пенсионного стажа, вам будут выплачиваться эти сбережения в течение 15 лет. Таким образом, пенсионер будет получать сразу две выплаты – из накопленного фонда, а также солидарную пенсию.

Согласно заверениям представителей Минсоцполитики, средний доход с учетом двух пенсий составит 7000 гривен. Внедрение накопительных пенсионных счетов является шагом в сторону европейских норм, потому что на солидарных выплатах далеко уехать не получится.

Сейчас в стране наблюдаются следующие сложности:

• трудоустроенные граждане оплачивают солидарные пенсии всем пенсионерам;

• количество граждан пенсионного возраста неуклонно растет, а трудоспособные люди покидают пределы Украины;

• из-за этой разницы выплаты пенсий ложатся целиком на плечи государства, которое не в состоянии обеспечить всех нуждающихся деньгами;

• это провоцирует снижение размеров выплат, а также стопорит рост размеров пенсионных пособий.

Чиновники считают, что накопительная система решит эту проблему, потому что большие пенсии люди смогут обеспечить себе сами.