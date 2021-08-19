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В Украине пересмотрят правила начисления заработной платы

Доход части населения существенно возрастет.

20.08.2021
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Кабинет министров Украины 18 августа согласовал новый проект закона, который изменит правила оплаты труда. В частности он поможет усовершенствовать схему начисления минимальной зарплаты. Соответствующая информация была обнародована во время YouTube-трансляции заседания правительства. Реализация данного законопроекта позволит существенно увеличить доход и улучшить уровень жизни украинских граждан.


Данный законопроект разработан Министерством економики Украины с целью пересмотра отношений между работодателем и сотрудником, а также повышения гарантий в отношении минимальной зарплаты. Документ призван скорректировать закон Украины «О оплате труда». В сумму минималки перестанут включать перечисленные ниже составляющие:

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  • надбавки за опасные для жизни и здоровья условия труда;
  • надбавки за занятие нескольких должностей, или профессий, выполнение работы сотрудника, который временно отсутствует;
  • повышение зарплаты за работу в ночную смену, и работу с большим количеством командировок;
  • оплату за переработки;
  • оплату за выход на работу в праздники и выходные;
  • премии к памятным датам, или юбилеям;
  • сумму индексации зарплаты;
  • компенсацию за задержку заработной платы.

Создатели закона уверены, что исключение перечисленных пунктов из минималки позволит увеличить зарплату работников. Особенно это касается украинцев, выполняющих тяжелую работу, или трудящихся в опасных для здоровья условиях.

Согласно новому закону минималка теперь будет устанавливаться с учетом:

  • прожиточного минимума;
  • средней зарплаты в стране;
  • потребностей сотрудника, а также его семьи;
  • индекса цен на товары первой необходимости, который прогнозируют на период установления минималки;
  • уровня сбалансированности госбюджета и занятости населения;
  • уровня налогов.

Законопроект, в том числе, будет регулировать вопросы, касающиеся определения перечня опасных и тяжелых работ, за которые нужно платить большую зарплату. Таким образом состоится системный пересмотр отношений между работодателей и сотрудником, усилиться договорная система формирования зарплаты для определенных категорий украинцев.

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20.08.2021
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