В Украине пересмотрят правила начисления заработной платы

Кабинет министров Украины 18 августа согласовал новый проект закона, который изменит правила оплаты труда. В частности он поможет усовершенствовать схему начисления минимальной зарплаты. Соответствующая информация была обнародована во время YouTube-трансляции заседания правительства. Реализация данного законопроекта позволит существенно увеличить доход и улучшить уровень жизни украинских граждан.





Данный законопроект разработан Министерством економики Украины с целью пересмотра отношений между работодателем и сотрудником, а также повышения гарантий в отношении минимальной зарплаты. Документ призван скорректировать закон Украины «О оплате труда». В сумму минималки перестанут включать перечисленные ниже составляющие:

надбавки за опасные для жизни и здоровья условия труда;

надбавки за занятие нескольких должностей, или профессий, выполнение работы сотрудника, который временно отсутствует;

повышение зарплаты за работу в ночную смену, и работу с большим количеством командировок;

оплату за переработки;

оплату за выход на работу в праздники и выходные;

премии к памятным датам, или юбилеям;

сумму индексации зарплаты;

компенсацию за задержку заработной платы.

Создатели закона уверены, что исключение перечисленных пунктов из минималки позволит увеличить зарплату работников. Особенно это касается украинцев, выполняющих тяжелую работу, или трудящихся в опасных для здоровья условиях.

Согласно новому закону минималка теперь будет устанавливаться с учетом:

прожиточного минимума;

средней зарплаты в стране;

потребностей сотрудника, а также его семьи;

индекса цен на товары первой необходимости, который прогнозируют на период установления минималки;

уровня сбалансированности госбюджета и занятости населения;

уровня налогов.

Законопроект, в том числе, будет регулировать вопросы, касающиеся определения перечня опасных и тяжелых работ, за которые нужно платить большую зарплату. Таким образом состоится системный пересмотр отношений между работодателей и сотрудником, усилиться договорная система формирования зарплаты для определенных категорий украинцев.