В Украине пересмотрят правила начисления заработной платы
Доход части населения существенно возрастет.
Кабинет министров Украины 18 августа согласовал новый проект закона, который изменит правила оплаты труда. В частности он поможет усовершенствовать схему начисления минимальной зарплаты. Соответствующая информация была обнародована во время YouTube-трансляции заседания правительства. Реализация данного законопроекта позволит существенно увеличить доход и улучшить уровень жизни украинских граждан.
Данный законопроект разработан Министерством економики Украины с целью пересмотра отношений между работодателем и сотрудником, а также повышения гарантий в отношении минимальной зарплаты. Документ призван скорректировать закон Украины «О оплате труда». В сумму минималки перестанут включать перечисленные ниже составляющие:
- надбавки за опасные для жизни и здоровья условия труда;
- надбавки за занятие нескольких должностей, или профессий, выполнение работы сотрудника, который временно отсутствует;
- повышение зарплаты за работу в ночную смену, и работу с большим количеством командировок;
- оплату за переработки;
- оплату за выход на работу в праздники и выходные;
- премии к памятным датам, или юбилеям;
- сумму индексации зарплаты;
- компенсацию за задержку заработной платы.
Создатели закона уверены, что исключение перечисленных пунктов из минималки позволит увеличить зарплату работников. Особенно это касается украинцев, выполняющих тяжелую работу, или трудящихся в опасных для здоровья условиях.
Согласно новому закону минималка теперь будет устанавливаться с учетом:
- прожиточного минимума;
- средней зарплаты в стране;
- потребностей сотрудника, а также его семьи;
- индекса цен на товары первой необходимости, который прогнозируют на период установления минималки;
- уровня сбалансированности госбюджета и занятости населения;
- уровня налогов.
Законопроект, в том числе, будет регулировать вопросы, касающиеся определения перечня опасных и тяжелых работ, за которые нужно платить большую зарплату. Таким образом состоится системный пересмотр отношений между работодателей и сотрудником, усилиться договорная система формирования зарплаты для определенных категорий украинцев.
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