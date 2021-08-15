Первые зарплаты в виртуальной гривны – кто станет получать их в ближайшее время

Представители правительства Украины сообщили, кто из жителей страны первыми получит заработные платы в виртуальной гривны. Согласно их заявлениям, на Е-гривневую зарплату могут рассчитывать сотрудники Министерства финансов Украины.





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Данную информацию предоставил Андрей Федоров, министр Верховной Рады Украины. Именно сотрудники Министерства Финансов станут своеобразными «тестировщиками» виртуальной гривны, однако в будущем формат выплат заработных плат в Е-гривне могут рассчитывать все граждане страны. Впрочем, данное нововведение является всего лишь своеобразным законопроектом, так как технология начисления и движения Е-гривны по финансовой системе страны находится в зачаточном состоянии.

По замыслу создателей, виртуальная гривна поможет выполнить сразу несколько задач на финансовом рынке Украины:

подключение к украинской финансовой системы крупных платежных сервисов, как Stripe и PayPal;

стимуляция появления новых платежных стартапов, которые смогут создать здоровую конкуренцию и активировать развитие отрасли;

возможность для существующих компаний стимулировать развитие бизнеса, благодаря подключению к своим сервисам банков и других Финтех-фирм.

Внедрение виртуальной гривны, по словам Андрея Федорова, является важным шагом для Украины, направленным на интеграцию финансовых систем с другими странами Европы. Данный платежное средство является возможностью «отбелить» финансовый рынок государства и привлечь иностранных партнеров, будет стимулировать развитие отрасли. Также использование национальной виртуальной валюты является частью требований Евросоюза, выполнение которых поможет Украине получить денежную помощь.