Кишечная палочка, опасный гепатит и неприятный грибок – что еще можно «заработать» на пляжах Одессы и Кирилловки?
Летний период радует солнечной погодой, отпусками и отдыхом на берегах водоемов. Но опасные микроорганизмы, к сожалению, можно подхватить даже, казалось бы, в хороших условиях.
Инфекционные заболевания, грибки, гельминты, лептоспироз – и это еще не всё, что может поразить ваше здоровье на известных украинских курортах.
Немного подробнее.
Лептоспироз
Бактерии, закрученные в виде спиралей – и есть возбудителями лептоспироза. Инфицированные животные являются основными источниками болезни.
Глаза, рот, нос, трещины и раны – это места, через которые попадает инфекция к человеку.
Лептоспироз путают с симптомами гриппа: головная боль, диарея, боль в мышцах.
Болезнь может протекать сложно, затрагивая почки, печень, головной мозг. Это очень опасно.
Совет: при любых симптомах, сразу обращаться к врачу.
Грибки
Грибок можно подхватить, если ходить босяком. Не делайте этого на пляжах. А лучше, мойте ноги после отдыха на берегу.
В случае дискомфорта в области ступней, обратитесь к врачу.
Кишечная палочка
Она опасна и требует особого внимания и лечения. К симптомам относятся: высокая температура до 39’, лихорадка, рвота, сильная диарея.
Выздоровление наступает через неделю. Но могут быть и осложнения. Дети в группе риска.
Для лечение потребуются специальные антибиотики и антисептики.
Галофилез
Возникает при попадании морской воды в рот.
Основные симптомы: понос, высокая температура, ротавирусная инфекция. Затрагивает в основном детей.
Болезнь развивается в течение двух суток. Прогноз лечения благоприятный.
Гепатит А
Воспалительное заболевание печени называется Гепатит А. Может доходить до летального исхода. Основной возбудитель – зараженные водопроводы фекальными массами.
Можно заразиться и от другого человека.
Симптомы – желтуха, высокая температура, интоксикация, сильная головная боль. Нужно срочно обращаться к врачу.
О чем нужно помнить на пляже?
- Не рекомендуется купаться на диких и необорудованных пляжах. Стоит отдыхать на берегах, за которыми следит специальная служба, имеющая санитарный паспорт при выполнении всех условий работы.
- Не глотайте воду из источников, где купаетесь. Это поможет избежать заражения.
- Если вы увидели запрещающие знаки, остановитесь! Купаться там нельзя! Поберегите себя и свое здоровье!
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