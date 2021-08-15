Кишечная палочка, опасный гепатит и неприятный грибок – что еще можно «заработать» на пляжах Одессы и Кирилловки?

Летний период радует солнечной погодой, отпусками и отдыхом на берегах водоемов. Но опасные микроорганизмы, к сожалению, можно подхватить даже, казалось бы, в хороших условиях.





Инфекционные заболевания, грибки, гельминты, лептоспироз – и это еще не всё, что может поразить ваше здоровье на известных украинских курортах.

Немного подробнее.

Лептоспироз

Бактерии, закрученные в виде спиралей – и есть возбудителями лептоспироза. Инфицированные животные являются основными источниками болезни.

Глаза, рот, нос, трещины и раны – это места, через которые попадает инфекция к человеку.

Лептоспироз путают с симптомами гриппа: головная боль, диарея, боль в мышцах.

Болезнь может протекать сложно, затрагивая почки, печень, головной мозг. Это очень опасно.

Совет: при любых симптомах, сразу обращаться к врачу.

Грибки

Грибок можно подхватить, если ходить босяком. Не делайте этого на пляжах. А лучше, мойте ноги после отдыха на берегу.

В случае дискомфорта в области ступней, обратитесь к врачу.

Кишечная палочка

Она опасна и требует особого внимания и лечения. К симптомам относятся: высокая температура до 39’, лихорадка, рвота, сильная диарея.

Выздоровление наступает через неделю. Но могут быть и осложнения. Дети в группе риска.

Для лечение потребуются специальные антибиотики и антисептики.

Галофилез

Возникает при попадании морской воды в рот.

Основные симптомы: понос, высокая температура, ротавирусная инфекция. Затрагивает в основном детей.

Болезнь развивается в течение двух суток. Прогноз лечения благоприятный.

Гепатит А

Воспалительное заболевание печени называется Гепатит А. Может доходить до летального исхода. Основной возбудитель – зараженные водопроводы фекальными массами.

Можно заразиться и от другого человека.

Симптомы – желтуха, высокая температура, интоксикация, сильная головная боль. Нужно срочно обращаться к врачу.

О чем нужно помнить на пляже?