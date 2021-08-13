Одесское море наполнили яйца кольчатых червей – отдыхающих предупреждают об опасности

Эксперты сообщают о том, что одесские курорты стали еще менее привлекательными для отдыхающих из-за нашествия яиц кольчатых червей-полихет. Эти организмы находятся на дне моря у берегов и сильно раздражают людей, купающихся.





Что известно о ситуации

Данную информацию предоставил украинец Владислав Балинский, который обнаружил множество яиц полихет при изучении морского дна в одесских курортах. Свои заплывы энтузиаст снимал на видео, показывая всем желающим организмы, которые также вместе с людьми отдыхают на берегах Черного моря.

Во время исследования дна Владислав обнаружил множество медуз, включая:

гребневика;

Аурелию;

корнерота.

Однако больше всего его заинтересовали небольшие шарики, которые засевали дно на берегу. Данные округлые предметы напоминали капельки ртути, расположенные на морском дне. Пристальное изучение показало, что этими шариками есть яйца морских червей (полихеты). Данные кольчатые крайне разнообразны в своих вариациях, некоторые из них опасны для человека, так как во время соприкосновения с кожей людей выделяют яд. Токсин не смертелен для человека, однако может вызвать жжение и зуд. Некоторые пляжи буквально усеяны яйцами, поэтому туристам следует вести себя внимательно, чтобы не омрачить летний отдых.

Также Балинский отметил, что вода в море очень грязное и мутная. Ближе ко дну жидкость приобретает зеленый оттенок, а на поверхности имеет характерный запах болотной тины.