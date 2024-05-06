Точно не розлізуться: українкам нагадали як правильно готувати заморожені вареники

Напівфабрикати – чудовий спосіб побалувати себе чимось смачненьким, не витрачаючи водночас багато часу на готування.

До цієї категорії можна внести і вареники, а якщо ви не знаєте, як правильно їх готувати так, щоб вироби у вашій каструльці не прилипли один до одного, їхнє тісто не розповзеться, а начинка, як і раніше, перебуватиме всередині, де їй і належить бути.

Для приготування вареників вам знадобиться містка каструля.

Налийте в неї воду і поставте на вогонь. Коли вода закипить, додайте сіль і можете закидати всередину вареники. Акуратно перемішайте вміст каструлі, щоб вареники не прилипали до її дна.

Зменшіть вогонь до середнього і варіть вареники, періодично помішуючи. Коли вони спливуть, засічіть час, зазначений на упаковці.

Якщо це домашні напівфабрикати, орієнтуватися варто на товщину тіста. У середньому їх потрібно варити протягом 5-8 хвилин.

Щоб перевірити готовність вареників, дістаньте один із каструлі, розріжте його та спробуйте.