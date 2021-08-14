Українців налякали великими проблемами через дешевий газ

Зменшення ціни на газ, особливо напередодні опалювального сезону, є заповітною мрією мільйонів українців. Однак наслідки здешевлення ресурсу можуть стати справжньою катастрофою для економіки країни. Чим же поплатяться українці за менші суми в комунальних платіжках?





«Якщо українська влада ще більше знизить ціни на «блакитне паливо», ми ризикуємо втратити довіру МВФ», – прокоментував ситуацію член Київради Тарас Козак.

Обіймаючи за сумісництвом посаду голови інвестиційної групи «Універ», депутат висловив свою експертну точку зору на тарифну ситуацію в країні.

«Міжнародний валютний фонд, що вимагає від нашої держави встановлення ринкових цін на енергоресурси, точно не схвалить зниження тарифів. Таким чином Україна втратить надію на черговий валютний транш», – зазначив депутат.

Експерт вважає, що суттєво нижча ціна на газ у порівнянні із ринковою, не сподобається й іншим західним організаціям-партнерам України, зокрема Європейському союзу та Всесвітньому банку. Таким чином ми позбудемося усіх «дешевих» фінансових джерел. Натомість владним структурам доведеться брати кредити під величезні відсотки, щоб підлатати діри у бюджеті.

Виходить, що зниження вартості газу для населення зовсім не благо, а черговий крок до бідності в країні. Отримавши невелике послаблення в ціні зараз, ми прирікаємо себе на величезний дефіцит бюджету та зовнішні борги на десятки років. Адже відсотки за позичені державою гроші віддаватимуть саме прості українці. Ми розплачуватимемося власними податками, зниженням пенсій і зарплат, та звісно ж значно сповільненим економічним зростанням.

З огляду на такі невтішні перспективи, депутат Київради вважає недоцільним зниження тарифів. Тарас Козак зазначив, що вартість газу для населення потрібно встановлювати на одному рівні із ринковою ціною, а соціально незахищеним громадянам держава буде допомагати субсидіями. Малозабезпечені сім’ї не повинні віддавати за комуналку більш як 15% свого доходу. Таким чином підвищення тарифів стане не таким «болючим» для українців.