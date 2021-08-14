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Неверный код: клиенты ПриватБанка теряют доступ к карточкам, но выход есть

Почему банк без ведома клиентов меняет пароли?

14.08.2021
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Клиенты ПриватБанка в последнее время все чаще сталкиваются с ситуацией, когда финучреждение самовольно меняет пин-коды к их карточкам. Однако доступ к своему счету все же можно получить воспользовавшись новым паролем, указанным в SMS-сообщении от банка. С какой же целью проводится изменение кодов доступа к личным карточкам украинцев?


В государственном банке объяснили, что изменение пароля применяется исключительно с целью защиты средств клиента от посягательств мошенников. Правда, такие меры безопасности могут создать определенные неудобства украинцам. Свою историю внезапного изменения кода доступа к карте рассказал один из клиентов банка.

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«Поехал за границу на отдых. Через несколько дней, в течение которых пользовался картой только для мелких ежедневных покупок (продукты, кофе и т.д.), приходит сообщение: пароль изменен из-за подозрения в скимминге», – сообщил мужчина.

Администрация ПриватБанка подтвердила смену пароля у упомянутого гражданина, объяснив свои действия заботой о конфиденциальности данных и безопасности счетов клиента.

«Если вы воспользовались карточкой в банкомате или терминале, где могла находиться скиминговая накладка, банк автоматически изменит PIN-код, чтобы предотвратить доступ посторонних лиц к счету», – рассказали в ПриватБанке.

Стоит отметить, что скимминг сейчас приобрел огромную популярность среди мошенников. Используя специальные накладки (скиммеры), которые крепятся на отверстие для карты, преступники считывают ее номер, код CVV и другие данные. После этого создается виртуальная копия банковской карты, а код доступа преступники получают с помощью мини камер или специальных накладок, размещенных на клавиатуре банкомата.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, следует соблюдать несколько правила безопасности в процессе пользования банкоматом/терминалом:

  • внимательно осматривайте устройство на наличие посторонних предметов (накладок, камер и т.д.);
  • прикрывайте клавиатуру рукой, вводя PIN-код;
  • пользуйтесь банкоматами в людных местах, где присутствуют уличные камеры видеонаблюдения.

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14.08.2021
1 хвилина на прочитання

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