Киевстар, Vodafone и lifecell согласны блокировать смартфоны, которые куплены неофициально

Мысли основных игроков сотового рынка Украины касательно IMEI-базы кодов мобильных устройств разошлись. В общем операторы не имеют ничего против борьбы с контрабандой и распространением незаконно ввезенных в страну, или краденых устройств. Однако считают, что заниматься очисткой рынка от «черной» техники должна таможенная служба, но никак не мобильные операторы.





В крупнейшей украинской телеком-компании Киевстар подчеркнули неправомерность отключения от сети абонентов с подозрительными устройствами. Ведь приобрести незаконно ввезенный смартфон можно и в официальном магазине. В таком случае клиент отнюдь не должен отвечать за противоправные действия продавца.

Между тем в пресс-службе мобильного оператора Vodafone заверили, что не имеют возражений относительно внедрения законодательной инициативы. Прозрачный рынок мобильных устройств – это благородная цель. Однако права пользователей все же стоит поставить на первое место. Именно с этой позиции и нужно решать проблему «черного» и «серого» импорта.

Например, можно законодательно установить для владельцев контрабандных или ворованных телефонов определенный период, в течение которого они смогут сменить свою технику на «чистую». Но ни в коем случае не отключать устройство сразу же, даже без предупреждения.

В lifecell также поддержали законопроект об идентификации смартфонов по IMEI-кодам. Однако в компании считают, что равноценным выходом может быть и формирование аналогичной государственной базы. К тому же власть должна обеспечить всем ритейлерам одинаковые условия реализации продукции. Ведь сейчас официальным продавцам очень трудно конкурировать с «серыми» распространителями мобильной техники.

Главные телеком-операторы страны подчеркнули меж тем неоспоримую важность законодательной инициативы. Ведь мониторинг устройств по IMEI-кодам может принести неоценимую пользу рынку. Фиксация перепрошитых и клонированных смартфонов поможет не только сократить объемы контрабанды, но и уменьшит количество краж мобильных телефонов.