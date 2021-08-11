Астрологи назвали знаки гороскопа, у которых больше всего шансов выиграть миллион в лотерею

Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал выиграть джекпот и больше никогда не волноваться о деньгах. Однако удача в азартных играх – подруга непостоянна. Тем не менее некоторым знакам зодиака заметно больше везет даже в обычных мгновенных лотереях на несколько сотен гривен. Для них перспектива внезапно проснуться миллионером вполне реальна.





Австралийские исследователи составили собственный рейтинг счастливчиков гороскопа, которые по статистическим данным чаще всего становятся победителями различных розыгрышей и лотерей.

Дева

Представители этого знака очень тщательны и систематичны во всем. Азартные игры – не исключение. Они могут годами покупать лотерейные билеты или даже разрабатывать собственные схемы выбора комбинаций. Другой давно бы уже потерял всякие надежды на успех. Но только не Дева. И однажды многолетние усилия все же приводят старательного представителя знака к желанному выигрышу. Среди всех победителей лотерей Девы составляют почти 9%. А это, согласитесь, очень весомый показатель.

Близнецы

Рожденные под созвездием Близнецов находятся на второй строчке в рейтинге победителей. Аж 9,9% лотерейных миллионеров оказались представителями этого знака. Секрет успеха Близнецов кроется в отваге и положительном взгляде на жизнь. Они воспринимают лотерею как интересную и рискованную игру. Азарт для них – самое сладкое ощущение, без которого жизнь теряет свои яркие краски.

Рыбы

Чаще всего миллионерами по воле звезд становятся именно Рыбы. Около 11,6% среди мировых победителей лотерей родились под этим созвездием. Ярые мечтатели, они никогда не склоняются перед прагматизмом окружающих и всегда верят в осуществление задуманного. Не последнюю роль в победной силе Рыб играет и чрезвычайно мощная интуиция. Уроженцы знака всем своим существом чувствуют, как следует поступить. Именно поэтому обычно выбирают наиболее выигрышные комбинации, зарабатывая миллионы своим везением.