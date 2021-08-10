Українці платитимуть по новому: тариф на електрику перерахують

Після довгих роздумів та обговорень у Кабміні врешті обрали основну модель, відповідно до якої формуватимуться тарифи для населення. Отож урядовці прийняли рішення не підвищувати вартість енергоресурсу, а навпаки – знизити її. Наразі тарифна ставка, яка фігурує у проекті постанови, відповідає 1,44 грн за кіловат, що на 24 коп. менше, ніж актуальна ціна.





Чому Кабмін все ж вирішив знизити тариф?

Провідні енергоексперти країни вбачають у здешевленні електрики для населення в першу чергу політичний хід. Адже нижчі ціни на компослуги – це одна із передвиборних обіцянок гаранта Володимира Зеленського.

Таким чином від запропонованого раніше варіанту поділу населення на групи споживання уряду довелося відмовитися. Дана модель значно збільшила б суми у платіжках більшості громадян, та могла спричинити різке падіння популярності політиків при владі.

Чиїм коштом вдасться знизити тариф?

З огляд у на складну ситуацію на енергоринку України та невідповідність тарифів актуальній ціні електроенергії, заплановане здешевлення ресурсу виглядає щонайменше дивно. Та урядовці знайшли спосіб компенсувати різницю між тарифом для населення та ринковою ціною електрики. Зробити це вирішено за гроші обленерго, призначені на капітальні ремонти електромереж.

Та за зниження тарифів «поплатяться» не лише обленерго, але й державні енергетичні компанії «Укргідроенерго» та «Енергоатом». Обидва підприємства будуть зобов’язані «здавати» електрику для населення за смішні гроші. Зокрема «Укргідроенерго» буде продавати ресурс за ціною 1 коп. за кіловат, а «Енергоатом» – 15 коп. за кіловат відповідно.

До вказаної ціни додаватимуть вартість доставки ресурсу до осель громадян. Тож фактично кінцева ціна буде відрізнятися й залежатиме від віддаленості регіону. Наприклад, для Києва — це буде 2 грн, а для Луганська – 4 грн. Саме різницю між цією ціною та оголошеним тарифом 1,44 грн й будуть покривати обленерго.

Чи надовго знизять тариф?

Наразі у законопроекті вказаний строк дії нового тарифу до 30 квітня наступного року. А далі ціна цілком може знову поповзти угору, адже з тиском ринку впоратися буде нелегко. До того ж 1 січня 2022 року підвищиться мінімальна зарплатня, що стане своєрідним обґрунтуванням для чергового підняття комуналки.