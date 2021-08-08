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Украинцам рассказали как действовать, когда банкомат Привата или Ощада “съел” их деньги

Как не стать жертвой досадной технической неисправности?

08.08.2021
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Количество жалоб украинцев на неисправные банкоматы, которые отказываются выдавать наличные, за последние месяцы стало просто катастрофическим. Аппарат списывает деньги с карты, однако купюры из окошка для выдачи так и не появляются.


В популярных финучреждениях страны объяснили, что технический сбой в работе банкомата возможен. Банкноты могут измяться и заблокировать отверстие для выдачи. Не исключены и коварные действия мошенников, пытающихся путем манипуляций с банкоматом похитить ваши средства.

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Однако предотвратить потерю денег не просто возможно, но и крайне необходимо. Нужно всего лишь следовать нескольким простым правилам в процессе пользования банкоматом. Тогда операция снятия наличных пройдет успешно и не принесет вам лишних хлопот.

  • Осмотрите банкомат перед использованием.
    Особое внимание уделите окошку для выдачи наличных. На нем не должно содержаться подозрительных элементов, которые можно снять.
  • Пересчитывайте полученные банкноты перед камерой.
    Камера банкомата должна запечатлеть количество и номинал купюр, которые получил клиент. Тогда в случае выдачи неправильной суммы, доказать факт обмана будет проще. Ведь полиция сможет по запросу получить видео, зафиксировавшее снятие средств, и подтвердить ошибку выдачи.
  • Если средств вы не получили, нужно позвонить на номер, указанный на банкомате, не отходя от него.
    Работник финучреждения примет заявку и в течение суток разберется с возникшей проблемой.
  • Если банк категорически отказывается выдать средства, необходимо обратиться с жалобой в Нацполицию и НБУ.
    Полиция проведет проверку, а Нацбанк в свою очередь будет вынужден отреагировать на выявленные нарушения финансового учреждения.

Неприятность технического характера с банкоматом «ПриватБанка», «Ощадбанка» или любого другого финучреждения, может произойти с каждым украинцем. Однако внимательность и следование вышеперечисленным правилам поможет успешно выйти из неприятной ситуации без материальных потерь.

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08.08.2021
1 хвилина на прочитання

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