Украинцам рассказали как действовать, когда банкомат Привата или Ощада “съел” их деньги

Количество жалоб украинцев на неисправные банкоматы, которые отказываются выдавать наличные, за последние месяцы стало просто катастрофическим. Аппарат списывает деньги с карты, однако купюры из окошка для выдачи так и не появляются.





В популярных финучреждениях страны объяснили, что технический сбой в работе банкомата возможен. Банкноты могут измяться и заблокировать отверстие для выдачи. Не исключены и коварные действия мошенников, пытающихся путем манипуляций с банкоматом похитить ваши средства.

Однако предотвратить потерю денег не просто возможно, но и крайне необходимо. Нужно всего лишь следовать нескольким простым правилам в процессе пользования банкоматом. Тогда операция снятия наличных пройдет успешно и не принесет вам лишних хлопот.

Осмотрите банкомат перед использованием.

Особое внимание уделите окошку для выдачи наличных. На нем не должно содержаться подозрительных элементов, которые можно снять.

Особое внимание уделите окошку для выдачи наличных. На нем не должно содержаться подозрительных элементов, которые можно снять. Пересчитывайте полученные банкноты перед камерой.

Камера банкомата должна запечатлеть количество и номинал купюр, которые получил клиент. Тогда в случае выдачи неправильной суммы, доказать факт обмана будет проще. Ведь полиция сможет по запросу получить видео, зафиксировавшее снятие средств, и подтвердить ошибку выдачи.

Камера банкомата должна запечатлеть количество и номинал купюр, которые получил клиент. Тогда в случае выдачи неправильной суммы, доказать факт обмана будет проще. Ведь полиция сможет по запросу получить видео, зафиксировавшее снятие средств, и подтвердить ошибку выдачи. Если средств вы не получили, нужно позвонить на номер, указанный на банкомате, не отходя от него.

Работник финучреждения примет заявку и в течение суток разберется с возникшей проблемой.

Работник финучреждения примет заявку и в течение суток разберется с возникшей проблемой. Если банк категорически отказывается выдать средства, необходимо обратиться с жалобой в Нацполицию и НБУ.

Полиция проведет проверку, а Нацбанк в свою очередь будет вынужден отреагировать на выявленные нарушения финансового учреждения.

Неприятность технического характера с банкоматом «ПриватБанка», «Ощадбанка» или любого другого финучреждения, может произойти с каждым украинцем. Однако внимательность и следование вышеперечисленным правилам поможет успешно выйти из неприятной ситуации без материальных потерь.