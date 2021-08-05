ТОП руководителей: знаки зодиака, которые умеют хорошо управлять людьми

Быть лидером дано не каждому. Чтобы управлять людьми, вести их за собой необходимо быть уверенным в себе, иметь способности к планированию и огромную решительность. Конечно такие черты можно в себе воспитать, каждый день преодолевая собственные страхи и неуклонно следуя цели.





Однако представители некоторых знаков зодиака легко справляются с обязанностями начальника, не прилагая никаких усилий. Их лидерские качества являются врожденными. Более того, они чувствуют себя по-настоящему комфортно только когда распоряжаются другими. Кто же эти счастливчики?

Овен

Уроженцы огненного знака умеют найти подход к каждому. Им легко даются деловые переговоры, во время которых они могут даже перетащить оппонента на свою сторону. А уверенность в себе и целеустремленность помогает им достичь заоблачных высот в избранной профессии.

Телец

Тельцы становятся руководителями вовсе не из-за амбиций. Главной движущей силой для них является чувство ответственности за окружающих. Они всегда рады взять на себя роль лидера в компании, помогая своим подчиненным добрым советом и поддержкой даже самых безумных проектов.

Лев

Представители этого знака могут вытянуть из кризиса любое предприятие. Они уверены, что выполняют свою работу лучше всех. Поэтому без раздумий бросаются спасать даже заведомо провальный проект. Но что самое удивительное – им это частенько удается. Однако Львам очень сложно делегировать свои обязанности подчиненным, поскольку они привыкли рассчитывать только на себя.

Козерог

Рожденные под созвездием Козерога обладают невероятными способностями к самоконтролю. Они вызывают у людей доверие и внушают чувство стабильности. Именно за эти качества их чаще всего и назначают руководителями. Козероги обожают держать все под контролем, всегда знают кто и чем занят. Четкое планирование – основа их деятельности. С таким руководителем компания непременно будет развиваться и достигать все больших высот.