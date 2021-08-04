Вторая и даже третья пенсии: украинцев ждут нововведения

Согласно заявлениям премьер-министра Украины, правительство страны вскоре введет в действие проект, предусматривающий выплату украинцам второй пенсии. Данная финансовая помощь будет работать по накопительной системе, то есть она не отменяет выдачу стандартной поддержки, идя плюсом.





Подробности нововведения

Данную информацию предоставил лично Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. По его словам, страна постепенно переходит на европейские стандарты, поэтому к обычной солидарной пенсии добавится еще и накопительная. Согласно подсчетам аналитиков, введение подобных правил принесет пользователям больше 477 млрд гривен до 2030 года.

Стоит заметить, что проект существует не только на словах, он внесен в бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Хотя данный документ и является всего лишь планами на будущее, Шмыгаль уверяет, что на его реализацию уже брошены силы Пенсионного Фонда. Понятно, экспертам еще предстоит серьезно подумать над концепцией реализации законопроекта, так как обработка вкладов будет на совести ведомства, а премьер-министр заявил, что их выплата будет на 100% гарантирована.

Согласно Бюджетной декларации, правительство страны собирается перевести пенсионеров на трехступенчатую систему выплат пенсионных пособий. К 2030 году они будут такие:

классическая солидарная пенсия;

накопительная помощь;

добровольное пенсионное страхование.

Третий тип пенсий будет выплачиваться с привлечением негосударственных фондов. Все вместе системы должны принести украинским пенсионерам до 2030 года 477 млрд гривен.