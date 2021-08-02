Рекордный газ и налог на квартиры: каким будет август для украинцев

О повышении тарифов на газ и свет, да еще и постоянные колебания курса валют говорят сейчас везде. Однако август подготовил еще целый ряд сюрпризов для украинцев. Так чем нас удивит последний месяц лета? Сегодня обсудим все тенденции на завершение сезона.





Налог на жилье

Август станет последним месяцем, когда украинцы могут оплатить налог на свои квартиры и дома. Сообщение о необходимости оплаты «лишней» жилплощади граждане начали получать еще в начале июля. Налог насчитали на каждый метр, который не вписывается в норму 60 кв. м на человека (в случае с домом – 120 кв. м). Актуальная налоговая ставка составляет 70,8 гривны за «лишний квадрат».

Если же человек по какому-либо поводу не оплатил вовремя годовой налог на жилье, то в следующем месяце к указанной сумме добавят еще 10%. Просрочка платежа более чем на 1 месяц грозит уже 20%-ным штрафом. Полный отказ от уплаты налога может обернуться для владельца даже арестом налогооблагаемого имущества.

Курс доллара

Существенных колебаний на валютном рынке в августе ожидать не следует. Доллар и дальше будет стабильно держаться на уровне 27 грн. Правда, игроки рынка рассчитывали на более низкую цену валюты в текущем месяце. Однако их ожидания не оправдались.

Всему виной недавний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа, во время которого удалось привлечь лишь чуть больше 3 миллиардов гривен. А это свидетельствует о невысоком спросе, особенно у иностранцев.

Тарифы на электроэнергию

Повысить цены на свет в Украине планируют уже несколько месяцев. Но ожидаемый 1 августа перерасчет стоимости энергоресурса снова отложили на месяц. Меж тем рыночная стоимость электричества уже перешла границу 3 грн за кВт-час. Тогда как украинцы все еще платят за ресурс по ставке 1,68 грн за киловатт.

Рекордная цена газа

Стоимость «голубого топлива» также стремительно движется вверх. Главная причина ценового коллапса – манипуляции России перед запуском газопровода «Северный поток-2» Искусственное ограничение поставок ресурса в Европу повлияло на резкий скачок его цены. Что говорить, если на днях стоимость газа в Нидерландах на хабе TTF составила рекордные 484 долл. за 1 тыс. куб. м.

По прогнозам Украинской энергетической биржи в августе средняя цена «голубого топлива» составит 15,6 грн за кубометр. Поэтому от повышения тарифа удастся уберечься только потребителям, которые заключили соглашение с поставщиком по годовому тарифному плану. К примеру, для клиентов «Нафтогаза» годовая цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

Повышение аренды

В подорожании аренды на жилье накануне осеннего сезона ничего нового для нас нет. Это происходит каждый год перед возвращением студентов на учебу. Однако в этот раз на рост арендной платы может повлиять и увеличение минималки, а также общее повышение уровня цен в стране.

Тем не менее, резких скачков ждать не стоит, ведь уровень жизни населения за последний год существенно не изменился. Сумма арендной платы, по прогнозам экспертов, вырастет лишь на 10-15%.