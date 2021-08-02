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Лише один додаток: Як дізнатися місце розташування людини через смартфон

02.08.2021
2 хв. на прочитання
GPS

У другому кварталі 2021 в Україні раптово почав набирати популярність новий додаток під назвою Zenly. Якщо коротко: це нова соціальна мережа, яка дозволяє стежити за геолокацією друзів на карті в режимі реального часу. Подробиці – нижче.


Що може робити Zenly?

Є список друзів, і є карта. Користувачі, яких ви додали в список, можуть бачити вашу геолокацію на карті в реальному часі, а ви – можете відстежувати, де знаходяться вони. Це – основний функціонал Зенлі. Ще там можна обмінюватися повідомленнями і емодзі, бачити рівень батареї на смартфонах друзів і недавні «сліди» їх переміщення.

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А якщо хочеться на час «сховатися» – в Zenly є 2 режими:

  • невидимка – взагалі приховує користувача з карти від окремих друзів або від усього списку (відображається остання геолокація до активації режиму);
  • розмиття – показує вашу геолокацію не точно, а приблизно, з радіусом в 1 км.
Zenly Зенли - Твоя карта, твои люди
Zenly Зенли - Твоя карта, твои люди
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Zenly Зенли - Твоя карта, твои люди
Developer: ZENLY
Price: Free
  • Zenly Зенли - Твоя карта, твои люди Screenshot
  • Zenly Зенли - Твоя карта, твои люди Screenshot
  • Zenly Зенли - Твоя карта, твои люди Screenshot
  • Zenly Зенли - Твоя карта, твои люди Screenshot
  • Zenly Зенли - Твоя карта, твои люди Screenshot

Коротка історія створення

Zenly з’явився в 2014 році в Парижі. Розробники – Антуан Мартін і Алексіс Бонілла – спланували його створення ще в 2011-му. Чоловіків надихнули додатки Foursquare і Gowalla, що мають схожий функціонал. Однак пару років програма майже нікого не цікавила: постійно включений GPS дуже швидко зжирав заряд батареї. З цієї причини, до речі, не набирали популярності і інші схожі стартапи.

З 2016, коли проблема з надмірним енергоспоживанням була вирішена, на Zenly звернули увагу: програма зібрала 2 млн користувачів і отримала великі інвестиції (33 $ млн за рік). А в 2017 за 213 $ млн її викупила компанія , яка створила Snapchat. У тому ж році в Снапчаті з’явилася функція Snap Map, яка дозволяла ділитися геолокацією майже 1-в-1 як в Зенлі, проте сам оригінальний додаток нікуди не подівся, і продовжує існувати як окремий.

Коли Zenly реально виручає?

Додаток може бути дійсно корисним. Наприклад, щоб відстежувати:

  • де знаходяться ваші родичі (в першу чергу, звичайно, для контролю батьків за дітьми);
  • що ваш друг реально вийшов з дому і їде назустріч, а не проспав, чи не обманює і не перебуває на іншому кінці міста;
  • де знаходиться друга половинка;
  • переміщення співробітників (хоча для бізнесу давно є свої трекінгові рішення, які можуть навіть засікати швидкість руху людини);
  • де знаходяться друзі.

Правда, деякі вважають Zenly занадто відвертим і навіть небезпечним. У теорії його можуть використовувати злочинці (наприклад, щоб бачити, що ви далеко від будинку), або нав’язливі шанувальники (якщо ви красива дівчина чи просто відома особа). Тому висновок простий: програма корисна, але додавати до списку друзів незнайомців безумовно не варто.

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02.08.2021
2 хв. на прочитання

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