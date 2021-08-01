Прибор должен быть у всех: у миллионов украинцев отключат газ

Украинцев, которые до 2023 года не установят индивидуальные счетчики на газ, отключат от сети поставки ресурса. Ведь по новым правилам, пользование голубым топливом при отсутствии у потребителя отдельного прибора для учета, запрещено. Между тем более 2 миллионов граждан до сих пор не имеют в своих квартирах собственных счетчиков.





Такое суровое наказание за отсутствие персонального учетного устройства предусмотрено законом Украины «О коммерческом учете газа». Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, большинство граждан, не имеющих в своих квартирах или домах отдельных устройств для учета, пользуются «голубым топливом» только для приготовления пищи. То есть единственное устройство в их квартирах, работающее на газе — это кухонная плитка.

Очевидно именно из-за небольших объемов потребления ресурса эти граждане и не задумывались о необходимости установки прибора. Однако в связи с ограничениями закона и требованием государства, им все же придется приобрести свое собственное устройство.

В Минэнергетики также сообщили конкретные данные по количеству потребителей, не имеющих индивидуальных приборов для учета:

2,25 млн потребителей «голубого топлива» из с 12,5 млн до сих пор не имеют отдельных счетчиков;

2,15 млн домохозяйств используют газ исключительно для приготовления пищи.

Украинцы, которые по тем или иным причинам не захотят установить в своем доме индивидуальный газовый счетчик, будут принудительно переведены на ограниченные нормы газопотребления. При таких условиях пользование ресурсом для них станет крайне невыгодным.

Например, для семьи из трех человек, использующей в своем быту только газовую плиту, норма использования составляет 9,8 куб. м на всех. То есть фактически на каждого члена семьи приходится по 3,28 куб. м. Тогда как согласно предельным нормативам платить придется уже за 29,4 куб. м, то есть на каждого члена семьи будет приходиться по 9,8 куб м. Согласно с актуальным тарифом, сумма в платежке для такой семьи вырастет в три раза и составит 234 грн в месяц, вместо 78 грн.