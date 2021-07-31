Кардинальные изменения и куча работы: названы знаки зодиака, для которых август будет непростым

Август станет стартовой точкой для изменений в жизни Стрельца, а Водолеям и Козерогам даст толчок к решительным действиям. Тельцы завершат лето спокойно и без спешки, тогда как Девы с головой окунутся в работу. А каким станет последний летний месяц для вас? Самое время узнать, что решили по этому поводу звезды и планеты.





Овен

Представители огненного знака в этом месяце не будут никуда спешить. Они получат редкую возможность сбросить с себя цепи обязанностей и в конце концов как следует отдохнут.

Телец

Вам будет сложно определиться с дальнейшими жизненными планами. Эта нерешительность не покинет Тельца весь месяц. Однако дело важное, поэтому не стоит спешить с выбором.

Близнецы

Август пройдет для Близнецов в режиме экономии энергии. Вы не будете тратить усилий на несущественные вещи, а тем временем сконцентрируетесь на главном.

Рак

Представителей этого знака ждет множество сюрпризов, и не только приятных. Причем разобраться, как реагировать на то или иное событие, будет как никогда сложно.

Лев

Чрезвычайно продуктивным станет последний месяц лета именно для Львов. Сил и упорства хватит на все: работу, хобби, и даже романтические отношения.

Дева

Посвятить весь месяц напряженной работе? Да, это именно в стиле Дев. Однако вам это будет только в удовольствие, да и результат не заставит себя ждать.

Весы

Похоже, Весы кто-то обидел. Они намеренно ограничат общение почти со всеми вокруг, не желая выходить из своего комфортного внутреннего мира.

Скорпион

Вам удастся остановить бешеный ритм жизни и в конце разобраться в своих мыслях. Отдых наедине с собой станет прекрасным способом восстановить силы, зарядить себя энергией для будущих свершений.

Стрелец

Изменения, которые перевернут вашу жизнь «с ног на голову», уже на пороге. Нет-нет, пугаться не стоит. Спокойно идите вперед, но все же сохраняйте разумную осторожность.

Козерог

Невероятно динамичный август принесет Козерогам немало событий. Вы будете инициировать поездки и приключения, соберете вокруг себя множество друзей и прекрасно отдохнете.

Водолей

Уроженцы этого знака в конце концов наберутся решимости и попытаются реализовать несколько своих давних замыслов, к которым все не доходили руки. Креативные и талантливые Водолеи не будут иметь никакого шанса на проигрыш. Поэтому легко достигнут поставленных целей.

Рыбы

Берег моря, солнечный пляж, интересная книга и полная гармония с собой – так будет выглядеть август для Рыб. Им наконец удастся оторваться от работы и как следует отдохнуть. Не беспокойтесь ни о чем. Вы это действительно заслужили!