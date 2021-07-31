В Украине вырастет коммуналка, в первую очередь электричество

Повышения коммунальных тарифов украинцам в этом году все же не избежать. Существенные изменения в ценах мы почувствуем уже в третьем квартале текущего года. Прежде всего возрастет стоимость электроэнергии. На предыдущем же уровне останутся только тарифы на газ.





Детализированную информацию о тарифных перспективах украинцев Национальный банк изложил в своем инфляционном отчете. В частности, в документе говорится о введении дифференцированного тарифного плана на свет, по которому цена ресурса для граждан будет зависеть от объемов потребления. К тому же в 2022 и 2023 годах цены на электроэнергию продолжат расти, опережая все другие виды коммунальных услуг.

Между тем средневзвешенная стоимость «голубого топлива» в 2021 году будет почти такой же, как и текущая цена ресурса. Относительно стабильной стоимостью газа мы обязаны годовым тарифным планам, которые ввело большинство украинских компаний-поставщиков. Однако горячая вода и тепло все же подорожают с началом отопительного сезона. Ведь в 2020 году тарифы на эти услуги вообще не пересматривались.

Остальные коммунальные услуги также несколько возрастут в цене. Такую тенденцию связывают в первую очередь с увеличением минимальной зарплаты в Украине. Но существенное влияние на формирование тарифных ставок окажет и рост производственных затрат, связанных с предоставлением той или иной коммунальной услуги.

Прогнозируемый долгосрочный рост цен на электроэнергию в Национальном банке Украины объясняют еще и существенным увеличением объемов потребления данного ресурса. Промышленность и транспорт страны с недавних пор начали использовать гораздо больше электроэнергии. Страна как раз приходит в себя после долгого карантина. Неудивительно, что на фоне восстановления экономики имеется потребность в большем количестве энергоресурса.

Не стоит забывать и о повышении предельных цен на свет, произведенном недавно НКРЭКУ, которое тоже сыграло свою роль в росте стоимости ресурса для населения.